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شخصية محورية!

3/18/2024 10:15:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحديث عن «أعلام الكويت» حديث لا يخلو من الفائدة خاصة لجيل شبابنا ليعلموا كم قدم هؤلاء الأعلام من تضحيات لوطنهم الكويت، فهم أشبه ما يكون بقول الحطيئة الشاعر:
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا
وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا
ولعل من بين هؤلاء الشيخ الفاضل يوسف بن عيسى القناعي وفي طليعتهم، فقد سبق من قبله وأتعب من بعده، فهو علم من أعلام الكويت كتب اسمه في سجل الشرف لتاريخ الكويت، واسمه كما ورد في كتب التاريخ الموثوقة «يوسف بن عيسى بن محمد بن حسين بن سلمان بن علي بن محمد بن سري القناعي».
وهذه الشخصية شخصية محورية تثير الاعتزاز والفخر بأبناء الكويت، فهو أساس كل حركة إصلاحية في القرن العشرين، فكل مشروع أساسه الخير والبر ومصلحة الوطن تجد الشيخ يوسف سباقا إليه، فهو معلم الخير، وممن استفاد من علمه الغزير الشيخ سالم المبارك الصباح تاسع أمراء الكويت، وابنه الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر، رحمهما الله.
وقد تسلم دفة القضاء بعد وفاة الشيخ الجليل عبدالله خلف الدحيان نزولا عند رغبة وطلب الشيخ أحمد الجابر الصباح عاشر أمراء الكويت، وكان مجلسه مفتوحا للعلماء وطلبة العلم ورواد الأدب والثقافة، فكان الشيخ يوسف معتدلا في آرائه محبا للتنوير، واستطاع بكل حنكة وجدارة أن يوفق بين الثقافة الدينية والعصرية، ولعب دور كبير في الحياة السياسية والحركة العلمية، وهو صاحب فكرة إنشاء البلدية وكان عضوا في المجلس البلدي والشورى ومجلس المعارف وعضوا في أول مجلس للأوقاف.
وقد عرف بالتفكير العقلاني الرزين مع قبوله بالرأي والرأي الآخر، وقد دعا إلى سرعة تعليم البنات وتأهيل المرأة للقيام بدورها كاملا في الأسرة والمجتمع.
إن الشيخ يوسف بن عيسى علامة فارقة في تاريخ الكويت بحكمته وعلمه وثقافته ورجاحة عقلة وإنسانيته ووطنيته الخالصة، فهو بحق قطب كبير من أقطاب الحركة العلمية والفكرية، وقد لقبه الشيخ عبدالعزيز الرشيد بـ «مصلح الكويت الفذ». وقد توفي عام 1973 عن خمس وتسعين سنة، رحمه الله.
ودمتم سالمين.

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