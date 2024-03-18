Tuesday, 19 March 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KIB يقدم لعملاء BLACK خدمة توصيل العيادي

3/18/2024 10:15:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصا على تقديم قيمة مضافة تعزز من تجربة عملائه وترتقي بباقة منتجاته وخدماته المصرفية بما يلاقي تطلعاتهم، يوفر بنك الكويت الدولي (KIB) لعملاء Black خدمة توصيل العيادي إلى المنازل في جميع أنحاء الكويت مجانا، وعلى مدار 24 ساعة - طوال أيام الأسبوع، وذلك عن طريق خدمة مدير علاقات عملاء الشخصي من KIB أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1866866، حيث يتسنى لعملاء Black التقدم بطلب خدمة توصيل العيادي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 مارس.
وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام - الإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، فيصل الشويرد: نتطلع دائما إلى إثراء تجربة عملائنا، وعلى اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري ويفوق توقعاتهم، لذلك، وباعتبارنا «بنك للحياة»، نقدم لعملاء Black هذه الخدمة المميزة والسريعة لنشاركهم الاحتفال بالشهر الكريم وبمناسبة حلول عيد الفطر مع أقاربهم وأحبائهم.
مشيرا أيضا إلى سلسلة المنتجات والحلول المصرفية الأخرى التي تتمتع بها شريحة عملاء Black على وجه الخصوص، والتي تأتي بالعديد من المزايا الحصرية، منها تعيين مدير علاقات عملاء، مع قاعة انتظار في الأفرع مخصصة لهم، كما يمكنهم التواصل عبر الخدمة الهاتفية للـ VIP، وذلك لضمان أولوية إنجاز المعاملات المصرفية والمالية.
كما ذكر أن حساب Black يمنح لمالكه إمكانية الوصول إلى جميع العروض الشخصية المتميزة من البنك، مثل الموافقة السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على جميع أنواعه، فضلا عن خصم 50% على صناديق الأمانات مدى الحياة، وتحويلات مجانية محليا وعالميا كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (concierge)، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، المعروفة بمستوى وفخامة خدامتها.
كذلك، أكد الشويرد أن حساب Black يتيح لعملائه ميزة الدخول إلى أرقى صالات الانتظار في مطارات العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم المحلية والعالمية.

MENAFN18032024000130011022ID1107993058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث