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المحري بوبيان شريك للمؤسسات التعليمية

3/18/2024 10:15:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، أن أهمية دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتمكينهم من ترك بصمة واضحة في العملية التنموية هو جزء لا يتجزأ من أولويات مواجهة تحدي المستقبل وترسيخ المعنى الحقيقي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال محاضرة المحري في مقر كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت عنوان «Prisoners of the Comfort Zone» بحضور طلبة الكلية وعدد من الاساتذة، مشاركهم خبراته الواسعة الممتدة إلى سنوات عديدة في القطاع المصرفي ومقدما لهم النصائح حول كيفية تطوير مهاراتهم قبل الالتحاق بسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات الفترة الحالية للانطلاق نحو مستقبل أكثر تأثيرا ونجاحا بالإضافة إلى الإجابات على جميع استفساراتكم.
وتأتي هذه المحاضرة لتؤكد على دور بنك بوبيان وحرصه الدائم أن يكون شريكا استراتيجيا للمؤسسات التعليمية بما يسهم في أداء دورها لتأهيل المواهب والكفاءات الوطنية الشابة من خلال غرس مبادئ التطوير والتدريب ونشر ثقافة التعليم المستمر واتخاذها منهجا مميزا للنجاح المؤسسي بصورة عامة، والوظيفي بصورة خاصة، لخلق جيل من قادة الأعمال والمساهمة في التنمية والازدهار.
وأضاف: يوفر «بوبيان» بيئة عمل استثنائية لموظفيه تشجعهم على التطور الوظيفي بصورة مستمرة، كما يوفر كل الأدوات والإمكانيات اللازمة لتحفيز طاقات كوادره الإبداعية استعدادا لتقلد المناصب القيادية مستقبلا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يمر بمرحلة هامة مما يجعله أمام تحدٍ جديد يتعلق بالموهبة، حيث تكون البنوك في حاجة ماسة إلى مهارات جديدة للمستقبل بما يتفق مع نماذج الأعمال المتغيرة الخاصة بها ولفهم احتياجات العملاء بشكل أكبر.
ودعا المحري الطلبة إلى ضرورة العمل لاستغلال كل فرصة تساعدهم على الارتقاء بمسارهم الوظيفي واتساع آفاق مداركهم من خلال الاعتماد على برامج تدريبية متخصصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المتوقعة وإيجاد حلول التعامل معها للوصول إلى الأهداف المرجوة. وفي سؤال حول تطبيق منهجية Lean في بنك بوبيان، أشار المحري إلى أن اعتماد برنامج إدارة التغيير بمنهجية (الإدارة الرشيقة) ضمن استراتيجية بوبيان يهدف إلى تحقيق المرونة المؤسسية وخلق بيئة محفزة للابداع من خلال تبني حلول تطوير آليه العمل وتسريعها من خلال تناول أفضل معايير وأدوات الابداع والابتكار لرفع مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بجانب ضبط جودة الخدمة.

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