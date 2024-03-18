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برقان يحتفي بتخريج موظفيه من برامج شهادات الدراسات المصرفية

3/18/2024 10:15:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مواصلا جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الكويتية، احتفى بنك برقان، مؤخرا، بتخريج 34 موظفا متميزا من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية خلال حفل أقيم بحضور فاضل عبدالله الرئيس التنفيذي ـ الكويت في بنك برقان، ونقيب أمين المدير العام ـ للموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، إلى جانب رنا النيباري المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك. ويمثل تخريج هذه الكوكبة من موظفي البنك إنجازا جديدا يؤكد التزامه الدائم بتعزيز التعلم المستمر والنمو المهني لدى كوادره البشرية، ما يرسخ مكانته القيادية في السوق كمكان عمل مفضل لدى الكويتيين في القطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة نقيب أمين: أود أن أتقدم بالنيابة عن إدارة بنك برقان وجميع العاملين فيه بالتهنئة للموظفين الخريجين على هذا الإنجاز، وأشيد بتفانيهم والتزامهم طوال فترة دراستهم في معهد الدراسات المصرفية. لقد تمكن بنك برقان بفضل موارده البشرية المتميزة في تحقيق قفزات نوعية على مدى عقود من الزمن، حيث إنه وعلى مدى السنوات الماضية استمر في الاستثمار بكوادره وتطوير مهاراتهم على المستويين الشخصي والمهني.
واجتاز الخريجون 8 برامج مختلفة في معهد الدراسات المصرفية، بما فيها إدارة الائتمان المعتمدة (CCM)، شهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، شهادة إدارة المخاطر (RMC)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM)، وشهادة مدير عمليات فرع معتمد (CBBOM)، وشهادة مدير فرع معتمد (CBBM)، وشهادة مساعد مدير فرع معتمد (CABBM)، وشهادة مدير علاقات العملاء ذوي الملاءة المالية (CBRM)، حيث حقق منهم أعلى المراكز من بين موظفي البنوك الأخرى المشاركين في برنامجي إدارة الائتمان المعتمدة (CCM) وشهادة إدارة المخاطر (RMC).

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