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الخليج 31 مارس آخر موعد للإيداع والمشاركة في الدانة نصف السنوي

3/18/2024 10:15:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع نهاية شهر مارس الجاري (31 مارس)، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، المؤهل للفوز بجائزة المليون دينار قد وصل لمحطته الأخيرة، فيما سيقام السحب ويتم إعلان الفائز في تاريخ 18 يوليو المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ.
وكان بنك الخليج قد أعلن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة في 1 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولي، بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى من 1.5 إلى مليوني دينار، وذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.
وللمرة الثانية في تاريخها، دخلت الجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان شهادة تسجيل الجائزة من ممثلة موسوعة غينيس خلال حفل إعلان الفائز بسحب الجائزة الكبرى.

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