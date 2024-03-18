حمد المرزوق نستهدف دخول بيتك قائمة أكبر 100 بنك بالعالم



تسكين موظفي «الأهلي المتحد - الكويت» سابقاً تم بدون أي انتقاص أو تمييز بالمزايا والحقوق ونرحب بهم ونثق في قدراتهم المتميزة

نعمل بجهد وإصرار حتى يصبح «بيتك» البنك الإسلامي الأول على مستوى العالم

عملية الاستحواذ والدمج مع «الأهلي المتحد» الأكبر في القطاع المصرفي الكويتي

عبدالوهاب الرشود: الدمج يوم تاريخي ونرحب بجميع الزملاء من «المتحد» سابقاً إنجازاتنا خلال العام الماضي تؤكد سلامة منهج عملنا كونها جاءت متكاملة ومتوازنة

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اللقاء السنوي للموظفين بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الأهلي المتحد سابقا، للحديث عن أبرز الإنجازات ومناقشة التحديات والتطلعات، وذلك في قاعة الراية بفندق كورت يارد بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ«بيتك»- الكويت خالد يوسف الشملان، وأعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

وخلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي، أكد رئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، أن الهدف الاستراتيجي لـ «بيتك» خلال السنوات العشر المقبلة هو العمل بكل جهد ممكن لدخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم.

انطلاقة للعالمية

وأشار المرزوق إلى أن عملية الاستحواذ ثم الدمج مع البنك الاهلي المتحد مثلت انطلاقة جديدة للعالمية ومرحلة نمو متطورة ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك» جعلت منه أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم من حيث الاصول.

وشدد على أن «بيتك» يمتلك نخبا من المواهب الشابة وعناصر الخبرة ما يؤهله لتحقيق هذا الهدف بمزيد من التعاون والجهد، معربا عن ثقته بأن انضمام الكفاءات والقدرات البشرية من موظفي الاهلي المتحد -سابقا لزملائهم في «بيتك» هو محل ترحيب وتقدير وبمثابة دعم ومساندة لتحقيق الاهداف والرؤى المستقبلية، وأهمها أن يصبح «بيتك» أكبر بنك إسلامي بالعالم.

وقال المرزوق إن مجلس إدارة «بيتك» وضع خطة طموحة للعمل خلال السنوات العشر المقبلة، ليحتل «بيتك» المكانة اللائقة بين اكبر 100 بنك في العالم، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية كان بمثابة تمهيد لطريق الوصول إلى هذا الهدف.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ والدمج جاءت متوافقة ومنسجمة مع خطة الكويت 2035 الرامية إلى جعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في المنطقة والعالم، مضيفا أن هذا اللقاء هو تجسيد لرؤية أطلقناها قبل عدة سنوات، وهو أيضا تجسيد لتضافر العديد من الجهود المباركة من كلا البنكين.

مساهمة فعالة

وأعرب المرزوق عن سعادته وترحيبه بانضمام الموظفين الجدد إلى عائلة «بيتك»، قائلا: «نتطلع إلى مساهماتكم الفعالة، أنتم اليوم أعضاء رئيسيين ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت والثاني عالميا من حيث حجم الأصول، وسنعمل جميعنا اليوم بروح الفريق الواحد لقيادة صناعة التمويل الإسلامي عالميا».

وأكد على أن عملية تسكين موظفي الأهلي المتحد لم تؤثر على أي من الحقوق المكتسبة للموظفين وأصبح الموظفون يتمتعون بكل المزايا والحقوق التي يوفرها «بيتك» دون انتقاص أو تمييز.

وشدد على أن عمليتي الاستحواذ ثم الدمج سارتا على أسس علمية ومنهجية ووفق رؤية اقتصادية قامت على أهمية وضرورة بناء كيان اقتصادي ومالي كبير في عالم لم يعد يعترف إلا بالكيانات القوية، مشيرا إلى أن «بيتك» في عام 2014 بدأ يشهد تحولا كبيرا في أنشطته وفعاليته، ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى الربحية ونوعيتها أو على مستوى جودة الأصول، «وأمام هذا التحول تبين لنا ضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج، لخلق كيان عملاق ننطلق به نحو فضاء العالمية الرحب».

تحقيق الأهداف

وعدد المرزوق مراحل عملية الاستحواذ ثم الدمج، فذكر أن البنك الأهلي المتحد كان خيارا من بين 3 بنوك. وقال: «قمنا بتكليف أكبر بيوت الخبرة العالمية لتقديم الرأي الفني، وقد خلصت التوصيات إلى اختيار البنك الأهلي المتحد كونه يمثل أفضل فرصة لتحقيق رؤيتنا، وفي عام 2020، نلنا ثقة مساهمي كلا البنكين، بالإضافة إلى موافقة بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ بيتك على الأهلي المتحد، لنحقق بذلك أكبر خطوة تاريخية في مسيرة البنكين الرائدة، وفي الثاني من أكتوبر 2022، نفذنا رسميا الاستحواذ على مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحرين وشركاتها التابعة، واستمر العمل بخطى ثابتة حتى 22 فبراير 2024، حيث نفذنا وبنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، لنعلن بذلك بداية حقبة عالمية جديدة، يقودها بيتك وموظفوه».

وقال ان عمليتي الاستحواذ ثم الدمج حققتا الأهداف المرجوة وأهمها انهما خطوة أساسية لتطوير صناعة البنوك الإسلامية بقيادة «بيتك»، كما أصبحت الكويت مقرا لأكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم، ونقطة تحول تاريخية في استراتيجية «بيتك» ومنصة انطلاق تمهد لنموه وتطوره عالميا، مشيرا إلى أن «بيتك» اليوم أصبح قادرا بشكل أفضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل بعد تبنيه لسياسات توسعية، وإن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة كان أمرا أكثر من ضروري، خصوصا وأن المصارف الإسلامية عمرها لا يتعدى 6 عقود فقط، في مقابل المصارف التقليدية التي يبلغ عمرها 6 قرون.

وأوضح أن مزايا وفوائد عملية الاستحواذ عديدة، فمن الناحية المالية زيادة حجم الأصول والأعمال والقاعدة الرأسمالية لـ «بيتك»، مما يحقق وفورات متوقعة في معدل تكلفة الأموال، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الكبرى والعابرة للقارات، بالإضافة إلى ترشيد المصاريف وتدعيم الملاءة والقدرة على التوسع والنمو والدخول إلى دول جديدة بالإضافة إلى تحقيق تدفقات ربحية متعددة من نوافذ ووحدات المجموعة التي زادت وانتشرت في أسواق مهمة حول العالم.

يوم تاريخي

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، بموظفي «بيتك» بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الاهلي المتحد سابقا - قائلا انه يوم تاريخي مميز نفتخر به في مسيرة «بيتك» الرائدة، حيث يمكننا القول ان لدينا عناوين متعددة لمعنى العمل في «بيتك» وهي التميز والفرص والصدارة والريادة.

وأشار إلى أن ما حققه «بيتك» من إنجازات خلال العام الماضي ونجاحات تاريخية شملت ثلاثة جوانب مهمة هي المالية، والوظيفية، والاجتماعية، حيث حقق «بيتك» صافي إيرادات تمويل بلغ 965.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 20.7%، وبالنسبة لإجمالي إيرادات التشغيل فقد بلغت 945.4 مليون دينار، بزيادة بلغت 30.7%، أما الأرباح الصافية للمساهمين فكانت 584.5 مليون دينار، بزيادة ضخمة بلغت 63.4%.

وقال ان التزامنا بتحقيق النمو والتطور في الاعمال ليس شعارا وإنما حقائق نترجمها من خلال أمرين، الأول هو مسؤوليتنا تجاه موظفي «بيتك»، والثاني هي مسؤوليتنا تجاه المجتمع، ومن أهم إنجازاتنا إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت بنك «تم» ما يعكس توجهنا الرقمي، وتأكيدا على توجهنا الرقمي تم انجاز اكثر من 35 مشروعا لخدمات ومنتجات وأنظمة تقنية بمستوى عالمي، وعلى مستوى سوق الصكوك الأولية والثانوية لعام 2023 حقق «بيتك» المركز الأول للعام الثالث على التوالي مما يعكس مكانته الرائدة في السوق، وأيضا منحت مجلة يوروموني العالمية «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي، معربا عن فخره بحصول «بيتك» على 26 جائزة مرموقة على المستوى المحلي والعالمي ومن أبرزها «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، وجائزة «بنك العام- الكويت» من «ذي بانكر» العالمية وأيضا تأكيدا على الاهتمام الموظفين، حصل «بيتك» على 3 جوائز خاصة في برامج تقدير الموظفين والارتباط الوظيفي وبرامج إدارة المواهب من مجموعة براندون هول.

أكبر قاعدة من المواهب

وأشار الرشود إلى انه على صعيد الموظفين فلدينا أكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، ويحظون بفرصة نمو وظيفية مميزة من خلال فرص التدريب والتعليم والتي طالما تميز بها بيتك، لدينا التزام قوي بتأهيل جميع قياديي بيتك، وخلال العام الماضي فقط كان هنالك 117 ترقية لمناصب إشرافية، ونفخر بأننا أول بنك إسلامي في الكويت يوقع على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومما يدل على التزام «بيتك» بهذا الميثاق، نعتز بوجود 84 سيدة في «بيتك» اليوم يشغلون مناصب إشرافية، وهن من الكفاءات المشهودة في القطاع المصرفي الكويتي. ويعتز «بيتك» بترسيخ بيئة عمل تساعد المرأة على النجاح، وتمكنها من تحقيق الريادة.

وأضاف: «إن أثمن وأعز ما يملك بيتك وأهم أصوله هو الكفاءات والمواهب المصرفية، ونعتز بأننا نحظى بأكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، وقد اصبح بيتك الوجهة الوظيفية الامثل والاولى على مستوى القطاع المصرفي، ولهذا نحرص على أن نوفر لهم كل سبل النجاح من خلال الفرص التدريبية المميزة، وقد بلغت الساعات التدريبية المقدمة للموظفين أكثر من 83 ألف ساعة، استفاد منها أكثر من 3 آلاف موظف، وشارك 34 موظفا في المؤتمرات الخارجية، ونعتز بتقديم فرص تدريب مع أرقى الجامعات العالمية مثل هارفارد بزنس سكول وإنسياد وغيرها من الجامعات المرموقة، وبلغ عدد الزملاء المشاركين في هذه البرامج 130 موظفا في عام 2023 فقط».

وتابع بالقول: «كون بيتك يتمتع بشبكة أعمال دولية ضخمة، نحرص في كل عام على تقديم فرصة لموظفي بيتك في الكويت للمشاركة في فروعنا في تركيا خلال عطلة الصيف، وخلال العام الماضي، شارك 50 مديرا في البنك في برنامج قادة بيتك التدريبي بالتعاون مع هيدسبرينغ، وكلية آي إي بزنس سكول ومؤسسة فايننشال تايمز الإعلامية، بجانب 40 متدربا من الخريجين والخريجات الكويتيين المتفوقين من الجامعات المحلية والعالمية الذين نستهدفهم من خلال برنامج فرصة، حيث نسعى إلى تمكين الخريجين والخريجات من بناء مسيرة مهنية في القطاع المصرفي بما يلبي تطلعاتهم وإمكانياتهم».

التواجد في 12 دولة.. عبر 640 فرعاً

قال حمد المرزوق إنه في الوقت الذي يسعدني فيه أن عائلة «بيتك» تنمو عاما بعد الآخر، ومع انضمام زملائنا من البنك الأهلي المتحد - الكويت، أصبح لدينا قاعدة مواهب أكبر وبنسبة تكويت 84%، وسنستمر بالتوسع بريادتنا العالمية بما يخدم جميع موظفينا وعملائنا ومساهمينا، ونستحق بكل جدارة أن نطمح لأن نكون البنك الإسلامي الأول في العالم بلا منازع.

ونوه إلى أن هذه التطورات على صعيد القوى البشرية والأهداف الاستراتيجية يقابلها نمو كبير وتطور متسارع في الاعمال والانشطة على المستوى العالمي، مضيفا أن «بيتك» اليوم يتواجد في 12 دولة، ولدينا شبكة أعمال دولية ضخمة تبلغ نحو 640 فرعا.

وتابع: «نحن أول بنك إسلامي في ألمانيا وأول بنك إسلامي مرخص بموجب قانون المصارف في ماليزيا. نحن ثاني أكبر ممول إسلامي في تركيا. أعمالنا منتشرة عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، واليوم نمتلك حضورا أقوى محليا وإقليميا وعالميا».

مسؤولية اجتماعية راسخة

قال عبدالوهاب الرشود: «كان أبرز إنجازاتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، هو دعم «بيتك» وتسخيره كل الإمكانات لإعادة إعمار سوق المباركية تماشيا مع استراتيجية البنك المجتمعية والوطنية، وتشمل هذه المبادرة إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية بمبلغ تقديري يبلغ نحو 8 ملايين دينار».وأضاف: «كذلك قام «بيتك» بتلبية نداء الحملة الوطنية للغارمين تحت شعار (فزعتكم فرحة لهم) وقدم 7 ملايين دينار من أموال الزكاة، كما قدم «بيتك» حوالي 6 ملايين دينار لدعم جهود الإغاثة لمنكوبي الزلزال، حيث تم تخصيص 3 ملايين دينار للمتضررين في تركيا و3 ملايين دينار للمتضررين في سورية».وحول التطلعات والأهداف الاستراتيجية، قال الرشود: «يأتي في مقدمة أولوياتنا تعزيز ولاء قاعدة عملائنا المتنامية ومتعددة الجنسيات وتوطيدها بالتركيز على استخدام البيانات والتحليلات، يليها الاستثمار في الحلول المبتكرة بالتعاون مع افضل شركات الـ Fintech العالمية، كذلك لدينا اهتمام بالغ في تعميق مفهوم الابتكار في بيتك على الصعيدين الاستراتيجي والقيادي لبناء قيمة مضافة، كما نهدف إلى الارتقاء أكثر بأمن البيانات والحلول الرقمية السحابية والامتثال لها».