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المركز راع ذهبي لملتقى الكويت للاستثمار في لندن

3/18/2024 10:15:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك المركز المالي الكويتي «المركز» كراع ذهبي في ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجموعة ذا بيزنس يير «The Business Year» يوم 5 مارس 2024 في لندن.
وقد افتتح الملتقى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، واحتفى الحدث بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، كما سلط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تنعكس بوضوح في زيادة حجم التجارة إلى الضعف تقريبا في عام 2023.
وشهد الملتقى كلمة لنائب رئيس أول ومدير الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ بإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» عبدالرزاق الرزوقي، خاطب فيها جمهور الحدث من نخبة المستثمرين والديبلوماسيين وكبار صناع القرار من كلا البلدين، حيث قدم لمحة شاملة عن المشهد الاستثماري الكويتي، وسلط الضوء على بيئة الكويت الصديقة للأعمال. وأشاد رزوقي بخصخصة بورصة الكويت باعتبارها خطوة محورية في تطوير سوق المال الكويتي، والتي أثمرت عن بورصة متقدمة قائمة على التكنولوجيا ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وسلط الضوء على العلاقة التجارية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، منوها بالشراكات الناجحة بين البلدين في قطاعات متنوعة، مثل قطاع النفط والغاز. وتحدث أيضا عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والنجاح المستمر للمشاريع المشتركة بين البلدين، مؤكدا على أهمية استكشاف آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات الواعدة التي من شأنها دفع النمو المستدام والازدهار لكلا البلدين.

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