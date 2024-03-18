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2 8 مليار جنيه أرباح الأهلي الكويتي - مصر في 2023

3/18/2024 10:15:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي - مصر، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو 67%، ليسجل 2.803 مليار جنيه مصري مقابل 1.682 مليار جنيه مصري خلال عام 2022. ونما صافي الأرباح التشغيلية بنحو 82% خلال العام الماضي ليسجل 3.924 مليارات جنيه مصري، مقابل 2.162 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022. وعلى صعيد المركز المالي للبنك، ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل 29% ليسجل 97.606 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 75.603 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022. وسجل صافي الدخل من العائد 4.088 مليارات جنيه مصري مقارنة بـ 2.749 مليار جنيه مصري في عام 2022 بزيادة قدرها 49%. ويرجع هذا النمو الملحوظ في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو 39% ليصل إلى 49.480 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.610 مليار جنيه مصري خلال عام 2022، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 26% ليصل إلى 83.064 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.153 مليار جنيه مصري في نهاية 2022.
وتعليقا على هذه النتائج، قال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر: «الأداء الاستثنائي للبنك بنهاية العام الماضي يؤكد التزامنا المستمر بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، ويعكس رؤيتنا المستقبلية الإيجابية للقطاع المصرفي المصري الذي يتيح فرصا استثمارية واعدة».
وأضاف معرفي أن البنك الأهلي الكويتي - مصر قام باتخاذ العديد من الخطوات المدروسة التي تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، لمواجهة التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأشاد بأداء فريق الإدارة التنفيذي الاحترافي الذي أدى إلى نمو الأرباح، مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية للبنك، شاكرا أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة بالبنك. وشدد على سعي البنك الأهلي الكويتي - مصر، إلى تكثيف جهوده لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي وتلبية احتياجات العملاء برؤية واضحة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات الرقمية، وضمان أعلى قدر من السرعة والراحة والدقة للعملاء، وزيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة متميزة تتسم بالسلاسة والمرونة وتضمن رضا عملاء البنك باستمرار. وكشف معرفي أن البنك الأهلي الكويتي - مصر واصل خلال عام 2023 خطته الطموحة للتوسع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ضمن إطار حرصه على الوصول بخدماته المصرفية لمختلف شرائح العملاء وجذب فئات جديدة منهم إلى عائلته المتنامية باستمرار. وذكر أن فروع البنك الأهلي الكويتي - مصر باتت متوافرة في السوق المصري من خلال 45 فرعا تغطي مختلف المحافظات، وأنه يحرص باستمرار على تطوير حلوله المصرفية لتجاوز توقعات العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، مبينا أنه تمكن من خلال ابتكار المنتجات الجديدة من إثبات نفسه كشريك مفضل لهم في السوق المحلي.
من جهته، أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، أن البنك نجح في تحقيق نمو في جميع مؤشرات الربحية، مما يؤكد قوة مركزه المالي، بحيث سجلت أرباحه قبل الضريبة نموا ملحوظا بنسبة 72% لتسجل 3.8 مليارات جنيه مصري. وذكر أن البنك تقدم بخطى ثابتة خلال العام الماضي الاستثنائي بفضل إستراتيجيته المرنة التي مكنته من مواكبة متغيرات المشهد الاقتصادي، لافتا إلى أنه نجح باقتناص الفرص الاستثمارية، ومؤكدا جدارته للمنافسة في القطاع المصرفي المصري.وأشاد السلاوي بجهود جميع العاملين في البنك، مؤكدا أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، ومثنيا على الدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا. وأوضح أن نظرة البنك المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن استقرار الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتجاوز الأزمات والنهوض بالاقتصاد المحلي. وتابع: يأتي ذلك في وقت ترتكز إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر، على رفع مؤشرات الأداء المالي، وتطوير مهارات العاملين بالبنك، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تتسم بالسهولة والمرونة، مما يضمن استمرار البنك بتحقيق أهدافه الطموحة، ومواصلة ريادته في القطاع المصرفي المصري.

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