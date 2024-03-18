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أولى مراجعات فوتسي اليوم وترقب لتدفقات أجنبية

3/18/2024 10:15:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية استثنائية اليوم الخميس مع أولى المراجعات الدورية لـ «فوتسي راسل» خلال العام الحالي، علما بأن المؤسسات التابعة للمؤشر العالمي كانت قد ضخت سيولة تقدر بنحو 127 مليون دينار (تعادل 432 مليون دولار) على مدار العام الماضي من خلال 4 مراجعات دورية.
وكانت بورصة الكويت قد شهدت تنفيذ المراجعة السنوية الأولى لمؤشر مورغان ستانلي (MSCI) بجلسة الخميس 29 فبراير الماضي، وكانت أول مراجعة للمؤشرات الأجنبية لسوق الكويت خلال العام الحالي.
في سياق متصل، قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس الأربعاء بنسبة 25% ببلوغها 50.2 مليون دينار مقارنة بـ40 مليون دينار أول من أمس مع استمرار عمليات التصريف التي تشهدها أسهم قيادية بالسوق الأول كانت قد سجلت ارتفاعات لافتة في الفترة الماضية استباقا وتزامنا مع الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.
وكان لافتا أن عمليات التصريف لأسهم السوق الأول كانت بآخر جلسة التداول، ليسجل المؤشر تراجعا محدودا. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي في ظل استمرار عمليات شراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة وبكميات كبيرة، وهو ما أدى إلى قفزة في أحجام التداول التي ارتفعت بجلسة أمس بنسبة 41% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم مقابل 147 مليون سهم أول من أمس.
وبالعودة للسيولة، كانت متركزة في جلسة أمس حول سهم اسمنت بـ 5.6 ملايين دينار، وسهم بيتك بـ 5.2 ملايين دينار، ثم سهم اجيليتي بـ 3 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 2.8 مليون دينار، وسهم جي اف اتش بـ 2.6 مليون دينار.
وعلى إثر عمليات البيع تراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت لأقل من مستوى 44 مليار دينار الذي بلغته أول من أمس، وذلك بعد انخفاض بنحو 91 مليون دينار تشكل 0.2% من الإجمالي، ووصلت القيمة إلى 43.911 مليار دينار بنهاية جلسة أمس.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على تباين أداء المؤشرات، وذلك بانخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بخسارته 24.3 نقطة ليصل إلى 8170 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 15.8 نقطة ليصل إلى 6128 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بخسارته 15.3 نقطة ليصل إلى 7458 نقطة.

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