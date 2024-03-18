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الكويت تواصل إمداد الأسواق العالمية بالوقود منخفض الكبريت

3/18/2024 10:15:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة هيلينيك شيبنغ، أن أسعار زيت الوقود في آسيا سجلت ثباتا يوم الثلاثاء الماضي، وان معايير زيت الوقود لم تشهد سوى تغير طفيف على الرغم من أن سوق زيت الوقود منخفض الكبريت ظل مهددا بمخاطر الهبوط بعد أن أصدرت الكويت مناقصة فورية أخرى لشهر مارس، حيث باتت مصفاة الزور بالكويت تزيد من عرض منتجاتها في السوق العالمية.
وفي التفاصيل، قالت مصادر تجارية إن مصفاة الزور الكويتية عرضت شحنة أخرى من زيت الوقود منخفض الكبريت VLSFO للتحميل في مارس عبر مناقصة أغلقت يوم الثلاثاء، وتتكون الشحنة من 120 ألف طن من الوقود منخفض الكبريت ومن المتوقع تحميلها في الفترة بين 22 و24 مارس الجاري.
وجاء ذلك بعد وقت قصير من طرح مناقصة مماثلة الأسبوع الماضي للتحميل في الفترة بين 18 و19 مارس، وقالت المصادر إن الشحنة تمت ترسيتها على شركة جلينكور التجارية بخصم يتراوح بين 9 و9.25 دولارات للطن.
وأدت التوقعات بارتفاع إمدادات الزور من الوقود منخفض الكبريت بسبب زيادة إنتاج المصفاة من هذه السلعة إلى إبقاء سوقها العالمي تحت الضغط منذ مطلع الربع الأول من العام حتى الآن، ولم تتغير العلاوة النقدية على مبيعات زيت الوقود منخفض الكبريت كثيرا عن مستوى 1.25 دولار للطن المتري يوم الثلاثاء.
وفي غضون ذلك، بقيت فوارق السعر الفورية لزيت الوقود عالي الكبريت مخفضة مع استمرار اهتمام المنتجين بالبيع، وذكرت المجلة أن أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية مثل نفط عمان ودبي ومربان لم تشهد تغييرا يذكر يوم الثلاثاء، بعد أن رفعت الكويت والعراق أسعار البيع الرسمية لشهر أبريل المقبل.
واضافت ان الكويت رفعت يوم الثلاثاء سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في أبريل بمقدار 30 سنتا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 55 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامات عمان ودبي.

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