32 68 مليار دينار أصول البنوك المدارة لحساب الغير بزيادة 1 6%



ارتفاع الأصول المدارة في المشتقات المالية إلى 10.96 مليارات دينار بنهاية يناير 4.8 مليارات دينار الأصول المدارة بصفة الأمانة.. و16.8 مليون دينار الصناديق الاستثمارية المحلية

أحمد مغربيكشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان إجمالي الأصول المدارة لحساب الغير من قبل البنوك العاملة في الكويت بلغ بنهاية يناير 2024 رقما قياسيا جديدا لم تسجله، إذ بلغ إجمالي الأصول 32.68 مليار دينار، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.6% وبقيمة 520.7 مليون دينار، وأغلبها يتركز في خطابات الضمان بـ 11.36 مليار دينار والالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بقيمة 14.66 مليار دينار.وبحسب بيانات «المركزي» فإن الأصول المدارة من قبل البنوك في الكويت تتضمن 22 بنكا عاملا، ويتم رصد تلك الأصول المدارة عن طريق 12 بندا هي الصناديق الاستثمارية المدارة والمحافظ المدارة، صناديق مدارة أجنبية، صناديق مدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، قبولات مصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيد، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، أداء جيدا بنهاية يناير 2024 إذ ارتفعت من مستوى 31.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 32.68 مليار دينار في يناير الماضي، وشهد بند صناديق الاستثمار المدارة محليا انخفاضا كبيرا بنسبة 78.5% ليبلغ 16.8 مليون دينار من مستوى 78.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، ولكنه على أداء سنوي سجل ثباتا عند نفس القيمة.وسجلت الأصول المدارة بصفة أمانة ارتفاعا شهريا بنسبة 7.5% وبقيمة 335.7 مليون دينار من 4.49 مليارات دينار في ديسمبر 2023 إلى 4.83 مليارات دينار في يناير 2024، وعلى أساس سنوي سجلت انخفاضا طفيفا بقيمة 2.1 مليون دينار إذ سجلت في يناير من العام الماضي 4.836 مليارات دينار.وارتفعت خطابات الاعتمادات المستندية لتسجل 1.15 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة بـ 1.10 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت خطابات الضمان انخفاضا طفيفا لتبلغ 11.36 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 11.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.فيما سجل بند القبولات المصرفية ارتفاعا بنسبة 0.8% ليبلغ 713.4 مليون دينار مقارنة بـ 707.3 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2023، في حين ارتفعت الالتزامات غير القابلة للإلغاء من 1.37 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 1.43 مليار دينار بنهاية يناير 2024.وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفاعا شهريا بنسبة 3% وبقيمة 322.6 مليون دينار ليسجل 10.96 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة بـ 10.6 مليارات دينار، وانخفض بند أصول أخرى من 765.2 مليون دينار إلى مستوى 751.6 مليون دينار.وارتفع بند مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 0.47% وبقيمة 67 مليون دينار من مستوى 10.64 مليارات دينار إلى 10.96 مليارات دينار بنهاية يناير 2024.