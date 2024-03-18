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وربة ينجح في إصداري صكوك بقيمة 1 2 مليار دولار

3/18/2024 10:15:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح بنك وربة في ترتيب إصدارين للصكوك بقيمة 1.2 مليار دولار، فكان الإصدار الأول بقيمة 500 مليون دولار لشركة سينومي سنترز (شركة المراكز العربية) لمدة 5 سنوات، وشهد حجم طلب المستثمرين على إصدار الصكوك إقبالا كبيرا ليصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي، مما يعكس المقومات الائتمانية الصلبة للمصدر.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني إن بنك وربة يواصل دعم قطاع الأعمال والأسواق الناشئة من خلال تزويدهم بحلول تمويلية متميزة، موضحا أن بنك وربة قام بدور مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار الصكوك التي تم وضعها بنجاح لسينومي سنترز (شركة المراكز العربية ACC)، والمصنفة Ba3/ BB+ من قبل وكالة موديز ووكالة فيتش حيث تم إصدار 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع عائد ثابت بمعدل ربح بنسبة 9.5%.
وأوضح أنه تم تعيين بنك وربة إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى لإدارة الإصدار الذي أدرج على منصة البورصة العالمية، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب فاق الـ 1.5 مليار دولار أميركي.
وتابع الثويني انه يسعدنا دوما في بنك وربة القيام بهذا الدور الرائد في إصدار صكوك لشركة سينومي سنترز.
وأشار الثويني إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جي إف إتش، جولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، بنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمدراء إصدار رئيسيين مجتمعين ومدراء سجل اكتتاب مجتمعين.
أما الإصدار الثاني فذكر الثويني أن بنك وربة نجح في إصدار صكوك لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 700 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل عائد ثابت قدره 5.831%، موضحا أن هذه الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء إصدار رئيسيين مجتمعين ومدراء سجل اكتتاب مجتمعين، محققين بذلك سجل اكتتاب بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.

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