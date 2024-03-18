ترامب: اصبحنا دمية في يد الصين بسبب بايدن
التاريخ
3/18/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ترامب في مقابلة : "يمكن لروسيا وجميع الدول الأخرى أن تفعل ما تريد مع الولايات المتحدة" .
MENAFN18032024000208011052ID1107992998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.