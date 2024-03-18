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ترامب: اصبحنا دمية في يد الصين بسبب بايدن

3/18/2024 9:06:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أصبحت دمية في يد الصين بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال ترامب في مقابلة : "يمكن لروسيا وجميع الدول الأخرى أن تفعل ما تريد مع الولايات المتحدة" .

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