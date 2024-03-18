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غارات اسرائيلية على يبرود السورية

3/18/2024 9:06:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام سورية، فجر الاثنين، إنه سُمع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق، جراء غارات صهيونية.


بدورها قالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو الصهيوني استهدف منطقة يبرود في ريف العاصمة السورية دمشق.

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