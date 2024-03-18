غارات اسرائيلية على يبرود السورية

غارات اسرائيلية على يبرود السورية
التاريخ
3/18/2024 9:06:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام سورية، فجر الاثنين، إنه سُمع دوي انفجارات بمحيط العاصمة دمشق، جراء غارات صهيونية.
بدورها قالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو الصهيوني استهدف منطقة يبرود في ريف العاصمة السورية دمشق.
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