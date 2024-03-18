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الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة

3/18/2024 8:10:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بعد اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

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