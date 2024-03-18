الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة
التاريخ
3/18/2024 8:10:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بعد اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".
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