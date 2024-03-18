أحمد بن محمد: الإمارات بتوجيه قيادتها منصة إعلامية ومحور رئيسي للاقتصاد العالمي وتقنيات المستقبل

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت أمس أعمال منتدى الإعلام الإماراتي، التجمع الأكبر لمؤسسات الإعلام الوطنية في نسخته التاسعة، والتي نظمها «نادي دبي للصحافة» واستضاف خلالها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ولفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية الوطنية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية وكبار الكُتّاب وصناع الرأي والمعنيين بالقطاع الإعلامي في الدولة.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به الإعلام في مناقشة أبرز القضايا التي تمس المجتمع وتؤثر في مساره وتحدد ملامح مستقبله.

وقال سموه: «الإعلام هو مرآة المجتمع بكل ما يحمل من طموحات وآمال وما يسعى له من أهداف.. وهو النافذة التي نطل منها على العالم وأحواله، ولكن لا نريد لإعلامنا الوطني أن يكون فقط ناقلاً للصورة بل نريده شريكاً في صنع ملامحها بفكرٍ واعٍ واستيعاب دقيق لمجريات الأحداث والتحولات والمتغيرات المحيطة التي لا تلبث أن تزداد سرعتها وتتشابك خيوطها، ما يستدعي وجود إعلام قوي ومؤهل يمكنه التعامل باقتدار مع تلك المتغيرات تحليلاً وتفصيلاً لما تحمله من رسائل على المجتمع أن يستوعبها جيداً ليكون قادراً على تطويعها لخدمة مصالحه».

ونوّه سموه بأهمية منتدى الإعلام الإماراتي كونه يجمع كافة القائمين على منظومة العمل الإعلامي في الدولة، والذين طالبهم سموه بضرورة مواصلة حوار مهني منفتح هدفه تأكيد قدرة إعلامنا الوطني على مواكبة الحراك العالمي السريع، بكل ما يحمله من فرص وما ينذر به من تحديات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي انطلاقاً من المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دولتنا اليوم المركز المحوري للحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة، وأحد أهم مراكز الأعمال والخدمات المالية واللوجستية على مستوى العالم، ما يوجب علينا امتلاك إعلام يملك كافة الأدوات التي تمكنه من مجاراة هذه المكانة بل والمشاركة في ترسيخها.

وقال سموه: «تمر المنطقة بمنعطف مهم في تاريخها في ضوء ما تشهده من أحداث ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي للمنطقة بل العالم أجمع، كما أسهمت الأوضاع العالمية المضطربة وما تشهده من تجاذبات في خلق واقع عالمي جديد، تتأرجح فيه موازين القوى الاقتصادية جراء متغيرات سريعة، على إعلامنا المحلي أن يكون مستوعباً لأبعادها وقادراً على تحليل معطياتها وتحديد تأثيراتها، لينقل صورة واضحة عما يدور حولنا من أحداث سواء للمسؤول في موقع صنع القرار أو للقارئ والمشاهد والمستمع في كل بيت».

تقدير ومسؤولية

ووجّه سمو رئيس مجلس دبي للإعلام تحية تقدير للقائمين على العمل الإعلامي الإماراتي، معرباً عن أمله في أن يواصلوا العمل بروح الفريق الواحد المسؤول من أجل إيصال رسالة الإمارات إلى العالم، بصورة تعكس حجم الإنجازات التي تواصل دولتنا الارتقاء من خلالها مواقع أكثر تقدماً عاماً تلو الآخر على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، بأسلوب يتناغم مع روح العصر ويعتمد على توظيف أدواته التي انهارت أمامها اليوم كافة الحواجز والحدود لتجعل من العالم باتساعه نقطة واحدة تتشارك الحدث في ذات لحظة وقوعه.

وقال سموه: «نثق في قدرة كوادرنا الإعلامية الوطنية على القيام بواجبها في ترسيخ بنيان إعلام موضوعي وبنّاء يكون داعماً لمسيرة التنمية الشاملة... الإعلام الاقتصادي يحتاج أدوات حديثة وكوادر شابة قادرة على استيعاب مفردات الاقتصاد العالمي الجديد والتعامل بكفاءة مع عناصره.. لا بد من إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بفكر مبدع في تأكيد التفوق الإعلامي الإماراتي... فعالم الاقتصاد اليوم هو عالم البلوكتشين وإنترنت الأشياء والرموز غير قابلة للاستبدال، والعملات المشفرة وغيرها من المستجدات، والشباب هم الأقدر على فهمها وتناولها بأسلوب يلم بمختلف أبعادها».

ودون سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «يأتي تنظيم الدورة التاسعة من منتدى الإعلام الإماراتي من قبل نادي دبي للصحافة ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز الحوار والمناقشات البناءة للارتقاء بأداء إعلامنا الوطني، وقدم الأخ عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد حواراً اقتصادياً مع الإعلام الإماراتي... كما تم إطلاق برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي» بالتعاون بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد... مستمرون في دعم إعلامنا المحلي لتقديم محتوى متميز يعكس الريادة الإماراتية في مختلف المجالات».

نجاحات وطنية

وحول اختيار المنتدى في نسخته التاسعة التركيز على علاقة الإعلام بالاقتصاد، قالت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة: «يأتي انعقاد المنتدى هذا العام في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تداعيات أحداث كان لها أثرها الكبير على الحركة الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من ذلك تواصل دولة الإمارات تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية والتي تتجلى في العديد من الإنجازات ومنها على سبيل المثال تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 3.5 تريليونات درهم في العام 2023، وهو ما وصف بأنه إنجاز تاريخي جديد للدولة في إطار مسيرة تواصل زخمها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً بفضل حكمة ورؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت من الإمارات نقطة ضوء هي اليوم محط أنظار العالم وتقديره لما اتسمت به من تركيز على المستقبل وإصرار على ريادته».

وأضافت: «اعتدنا في منتدى الإعلام الإماراتي أن نكون مواكبين لمسيرة التنمية الداخلية وللأحداث وأهم التحولات المحيطة سواء في المنطقة أو العالم، ولا شك أن ملف الاقتصاد اليوم هو من أهم الملفات المطروحة على الساحة، فالاقتصاد هو عماد التقدم وللإعلام دور أصيل في الوقوف على أبعاده وفهم تطوراته لصياغة تصورات موضوعية للمستقبل، وحتى يكون الإعلام قادراً على التعامل بكفاءة مع هذا الملف لا بد أن تجتمع له عدة معطيات من أهمها الكادر البشري وكيفية إعداده بصورة تتلاءم مع الطبيعة المتخصصة لموضوعاته، وقدرة على القراءة الصحيحة بين السطور والأرقام للخروج بصورة متكاملة يمكن نقلها بدقة للمتلقي».

دور فعّال

ولفتت منى المري إلى مناقشة المنتدى لمسؤولية الإعلام كنافذة يطل منها العالم على دولة الإمارات بكل ما يدور على أرضها من إنجازات وما تشهده من تقدم في شتى القطاعات، ما يستوجب على مؤسساتنا الإعلامية العمل على تعزيز قدراتها لتكون قادرة على القيام بهذا الدور بكفاءة مهنية عالية تضمن نقل صورة مكتملة المعالم عن مسيرة التقدم والنماء التي تتواصل خطواتها بثبات على طريق تسعى فيه الدولة أن يكون لها موقع الريادة في مختلف المجالات، انطلاقاً من موقعها كشريك استراتيجي مؤثر في صنع المستقبل. وأكدت منى المري، حرص نادي دبي للصحافة من خلال منتدى الإعلام الإماراتي على إقامة نقاش جاد، بمشاركة قيادات كافة المؤسسات الإعلامية الإماراتية، هدفه ترسيخ الثوابت المهنية والأخلاقية للمجال الإعلامي وبما ينسجم مع قيمنا الإماراتية الأصيلة، ويراعي الأطر والمعايير الدولية، في حين يسعى إلى استنفار الأفكار والرؤى الجديدة التي يمكن من خلالها الانطلاق بالإعلام الوطني إلى العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن «منتدى الإعلام الإماراتي» هو إحدى الفعاليات الرئيسية السنوية التي يتولى «نادي دبي للصحافة» تنظيمها، حيث ينظم النادي كذلك مجموعة من أهم الفعاليات السنوية على أجندة الإعلام في المنطقة، وهما «منتدى الإعلام العربي»، الذي يضم سنوياً نخبة من أهم صناع القرار الإعلامي في شتى أنحاء العالم العربي من رؤساء تحرير الصحف وقيادات مؤسسات البث الفضائي وشبكات التلفزيون العربية، والإذاعات العربية، ومسؤولي المنصات الإعلامية الرقمية، كما ينظم النادي «جائزة الإعلام العربي» المحفل الأبرز للاحتفاء بالإبداع في مجال العمل الإعلامي في المنطقة سواء الإعلام المطبوع أو المرئي أو الإلكتروني ويتنافس للوصول إلى منصة التكريم من خلاله آلاف الإعلاميين العرب من كافة ربوع العالم العربي وخارجه، إلى جانب «منتدى الإعلام للشباب»، وأيضاً «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

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