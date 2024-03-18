السجن 14 عاماً لأب هز ابنته الرضيعة بقوة حتى الموت

أصدرت محكمة في بريطانيا حكماً بالسجن 14 عاماً على أب

بعد أن اعترف بهز ابنته الصغيرة بقوة لدرجة أنها أصيبت بنوبة قلبية وتوفيت.

واعترف صموئيل وارنوك البالغ بالقتل غير العمد لطفلته لميا البالغة من العمر ثلاثة أشهر أثناء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا عام 2021 .

وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى منزلهم في ديفايزيس، ويلتشير، في انجلترا

في 20 سبتمبر 2021.

وتم نقلها إلى مستشفى بريستول للأطفال لكنها توفيت للأسف بعد أقل من شهر بقليل.

كما اعترفت والدة

الطفلة

بأنها مذنبة بالقسوة على الأطفال.

وبعد وفاة

الطفلة أجريت فحوصات طبية واسعة النطاق استبعدت أي أسباب طبيعية.

وخلص

الأطباء إلى أنها توفيت نتيجة لإصابة في الرأس تتفق مع الهز العنيف أو القوة الحادة.

وقال كبير المفتشين سيمون تشايلد: "ألحق صامويل وارنوك إصابات خطيرة بطفلته لدرجة أنها أصيبت بسكتة قلبية، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الخبراء الطبيون، توفيت بعد شهر تقريبًا في المستشفى. لقد انتهت حياتها بشكل مأساوي على يد والدها".

وحُكم على صامويل وارنوك بالسجن لمدة 14 عامًا، بينما حُكم على الأم بأمر مجتمعي لمدة ثلاث سنوات ومنحها 30 يومًا لإعادة التأهيل، وفقا لصحيفة مترو.

وقالت القاضية جاستيس ماي، أثناء الحكم على الزوجين، إن الوفاة جاءت على خلفية العنف المنزلي الذي مارسه وارنوك ضد طفلته .

ووصفت وارنوك بأنه "أب جديد متهور وغير مسؤول، وعرضة للغضب، والإحباط بسهولة، ومحتاج بشدة وغير قادر بشكل خطير على رعاية طفل صغير جديد بشكل صحيح".

وقالت المدعية العامة كارولين كاربيري إن الحادث المميت وقع بعد يومين من اتصال وارنوك بالرقم 999 للإبلاغ عن أن

الطفلة ميا كانت تعاني من صعوبات في التنفس – لكنها اعتبرت طبيعية بعد أن أجرى المسعفون الملاحظات.

وأكدت المحكمة أن وارنوك كان بمفرده مع ابنته لمدة 25 دقيقة عندما أصيبت ميا بانهيار مميت.

وقالت إن أفراد الأسرة رصدوا كدمات على ساقي ميا وأكتافها قبل الحادث المميت، وقال أصدقاؤها في وقت لاحق إنهم رأوا وارنوك يتعامل مع الطفلو بشكل غير لائق.