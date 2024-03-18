36 شاعراً في الموسم الثقافي الرمضاني بمصر

أعلن الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمدينة الأقصر في صعيد مصر، انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني، الذي يقام هذا العام بالخيمة الرمضانية المقامة بساحة سيدي أبي الحجاج الأقصري في وسط المدينة.

وقال القباحي إن الموسم الثقافي الرمضاني المقام بالتعاون مع الهيئة المصرية لقصور الثقافة يتضمن إقامة تسع أمسيات شعرية خلال شهر رمضان، يشارك فيها 36 شاعراً سوف يلقون قصائدهم في قلب أعرق الساحات الشعبية وعلى بعد أمتار من صروح وأعمدة معبد الأقصر الفرعوني، تسبقهم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية.

وشهدت ساحة سيدي أبي الحجاج الأقصري، أول من أمس، إقامة أولى الأمسيات الشعرية داخل الخيمة الرمضانية لبيت الشعر بمشاركة الشاعرين جميل عبدالرحمن وعزت الطيري، حيث قدما مجموعة من قصائدهما وسط تفاعل كبير من الجمهور. يذكر أن بيت الشعر بمدينة الأقصر أُنشئ ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، لتخدم الشعر العربي أينما كان، ويُعنى البيت بقضايا الشعر والشعراء في مجالات الكتابة والتوثيق والإعلام، والنهوض بالهمم عبر الإنتاج والتبادل الثقافي العربي والإنساني، وتأصيل دور الشعر والشعراء في الحركة الثقافية والمجتمع، وإيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، بجانب البحث في جماليات روح اللغة العربية.