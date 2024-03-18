فادي حسين: «نقطة انتهى» حافل بالقضايا الإنسانية والتساؤلات

يرى الكاتب والسيناريست، فادي حسين، مؤلف مسلسل ((نقطة انتهى))، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي أن العمل يحمل الكثير من القضايا الإنسانية، ويطرح أسئلة حياتية متعددة، وهو يروي محاولات صيدلي مصاب بمرض ((باركنسون)) إخفاء جريمة قتل ارتكبها عن طريق الخطأ.

ويوضح حسين في حديثه لـ((البيان)) أنه لا يمكن اعتبار ((نقطة انتهى)) مسلسلاً قائماً على الجريمة فقط.. فهو ليس مشابهاً للفورمات والقوالب الأمريكية التي تقول فرضيتها إن هناك جريمة غامضة، ويتوجب على أجهزة الشرطة كشف ملابساتها وحل طلاسمها، على العكس تماماً، يحمل المسلسل الكثير من القضايا الإنسانية؛ الخداع، الحب، النفاق السياسي والاجتماعي، ويطرح عدة أسئلة حول إذا كان كل ما نشاهده في الحياة هو حقيقة أم زيف؛ فلا يمكن تصنيفه أنه عمل يتحدث عن الجريمة؛ وبالتالي يمكن تصنيفه في إطار الدراما الاجتماعية.

وعمن يحدد عدد حلقات المسلسل؛ الجهة المنتجة، أم حدوتة العمل يقول حسين: بالتأكيد شركات الإنتاج هي من تحدد وتتفق مع الكاتب، هي أيضاً مرهونة بطلب المحطات العارضة التي لها الكلمة الأخيرة في هذا الخصوص.. ليس فقط في عدد الحلقات بل حتى أحياناً في الموضوعات التي يمكن تناولها.

وعما دفعه للانتقال من الكوميدي الاجتماعي في ((حارة خارج التغطية)) إلى النمط البوليسي قال: ((في الحقيقة اعتقدت في بدايات تجربتي بالكتابة التلفزيونية أنني صاحب حسٍ كوميدي؛ لكن تبين لي لاحقاً أني كنت متأثراً بتجربة كتاب آخرين في الكوميديا، وخاصةً كوميديا الموقف، مثل ممدوح حمادة وغيره؛ وبالتالي سوف أكون نسخة عن غيري، ولن أضيف شيئاً لذاتي على مستوى الكتابة.

عموماً لا يمكن اعتبار مسلسل حارة خارج التغطية عملاً ناضجاً لاعتبارات عدة، كان محاولة لا أكثر.. من هنا وجدت نفسي في كتابة الدراما الاجتماعية التي تحمل أحداثاً ونفساً تشويقياً أكثر، وليس بالضرورة أن تكون عن الجريمة وما شابه ذلك من تصنيفات الدراما. وإلى جانب ((نقطة انتهى)) يطل حسين في الموسم الرمضاني الحالي بعمل آخر مؤجل من الموسم الماضي يحمل عنوان وصايا الصبار، المتكئ على ماكبث شكسبير، والذي يروي حكاية عائلتين بينهما خلاف قديم، تجتمعان مرة أخرى، ليعود الصراع بينهما من جديد.

وحول صعوبة تحويل نص تراجيدي، مثل ماكبث ليصبح حكاية درامية محلية بوليسية قال: ليس صعباً بالمعنى الحرفي، خصوصاً أن نصوص شكسبير تبدو في موضوعاتها وقضاياها معاصرة، ويمكن إعدادها وطرحها وصياغتها لتتناسب مع كل زمان ومكان، لهذا تأتي عظمة مؤلفات شكسبير وكُتاب عالميين كُثر تعيش نصوصهم لقرون.

وعن تقييمه لدخول كتاب دراما من جيل الشباب، وما إذا كان ذلك سيسهم في تحقيق طفرة وتطوير الكتابة الدرامية في سوريا، يقول: الكتابة علم قائم بحد ذاته، ومتاحة للجميع شرط توفر الموهبة، والنص الجيد يفرض نفسه على أكبر شركات الإنتاج دون وساطة، لكن إثبات علو كعبك في هذا المجال يحتاج إلى خبرة واسعة بأصول الكتابة.