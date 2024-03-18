وزارة الثقافة تشارك في الاجتماع الأول لـ«العمل الثقافية» التابعة لمجموعة العشرين

شاركت وزارة الثقافة في اجتماع مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين، الذي عُقد افتراضياً برئاسة البرازيل يومي 13 و14 مارس الجاري، وحضره وفد الوزارة برئاسة شذى الملا، القائمة بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة.

وتشارك دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين لعام 2024 بعد أن تلقت دعوة من الرئاسة البرازيلية للمجموعة، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تشارك فيها بعد تلقيها دعوة مماثلة من الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2023، والرئاسة الإندونيسية لدورة عام 2022.

كما شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة مجموعة العشرين عام 2020 تحت الرئاسة السعودية، وعام 2011 تحت الرئاسة الفرنسية.

وافتتحت مارغريت مينيزيس، وزيرة الثقافة البرازيلية، الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل الثقافية بكلمة ترحيبية، وأعقب ذلك عقد جلسات حوارية تحت شعار القمة ((بناء عالم عادل وكوكب مستدام))، وتناولت هذه الجلسات أربعة مجالات ذات أولوية، هي التنوع الثقافي والشمول الاجتماعي والثقافة والبيئة الرقمية وحقوق النشر والاقتصاد الإبداعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وحفظ وحماية ونشر التراث والذاكرة الثقافية.

واستعرض وفد دولة الإمارات جهود الدولة في المجالات الأربعة ذات الأولوية، والتزامها الراسخ بالثقافة بوصفها مصدراً للتنمية ورعاية الابتكار والإبداع والتماسك الاجتماعي.

وأشار الوفد إلى التنوع الثقافي والشمول الاجتماعي في المجتمع الإماراتي مع احتضان الدولة أكثر من 200 جنسية، مشيداً بجهود الرئاسة الهندية في تطوير البيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل الثقافية العام الماضي، حيث يلخص هذا البيان، الذي يحمل عنوان ((مسار كاشي الثقافي))، النقاط التي تم الإجماع عليها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل الثقافية.

ونوّه الوفد بما تضمنه البيان فيما يخص تأثير التغيّر المناخي على التراث الثقافي والطبيعي، وأكد أنه على الرغم من تعرض الثقافة والتراث للعديد من المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، فإن عناصر مثل التراث المادي وغير المادي والإبداع وأنظمة المعرفة المحلية توفر إمكانات كبيرة لدعم العمل المناخي.

وشكّلت التقنيات الرقمية وكيفية الاستفادة منها في قطاع الثقافة موضوعاً رئيسياً خلال الاجتماع، حيث تم تسليط الضوء على التنمية المسؤولة، وسبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياقات الثقافية.

وطرح وفد دولة الإمارات العديد من الرؤى المتميزة حول استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء كذلك على بعض المبادرات الوطنية مثل البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يعزز سبل الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا الرقمية.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة موسعة حول حماية حقوق النشر والملكية الفكرية في العالم الرقمي، وتم أيضاً تأكيد دور التعاون الدولي في تشكيل إطار عمل يضمن الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الاستدامة وأهمية تعزيز المنظومة الرقمية، وأشار وفد الإمارات في هذا السياق إلى أن الدولة أدرجت أهداف التنمية المستدامة في سياساتها الوطنية واستراتيجياتها على مستوى الدولة.

وتحدث الوفد عن المبادرات الوطنية في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي