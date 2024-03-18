بدور القاسمي تفتتح «فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد»

افتتحت الشيخة بدور القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق)) معرض ((فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد)) في بيت الحكمة بالشارقة الذي يسلط الضوء ولمدة ثلاثة أشهر على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن وهي مجموعة عناوين نادرة وقيمة تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإهدائها إلى بيت الحكمة.

وجالت الشيخة بدور القاسمي، في المعرض متعرفة على مضامينه من فاطمة المحمود مديرة التخطيط الثقافي في بيت الحكمة، وذلك بحضور أحمد القصير المدير التنفيذي لـ((شروق)) ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) وريم بن كرم مدير عام مجلس ((إرثي)) للحرف المعاصرة في المعرض للتعريف بالأقسام الأربعة التي تضمنت مجموعة من الكتب الورقية والرقمية والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة إلى جانب مجموعة من تصاميم السجاد التقليدية وعمل فني مستوحى من نقش ((الشنوف)) التقليدي المطعم بلمسة عصرية رائعة.

ويتضمن القسم الأول من معرض ((فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد)) عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة وهذه العناوين تعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر التاريخ بدءاً من السجاد العراقي في فترة الدولة العباسية إلى السجاد الفارسي وسجاد إقليم شهرستان الأفغاني ومناطق القوقاز وإقليم البنجاب في الهند.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ((نتطلع من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على جماليات الفن الإسلامي العريق وتوفير منصة للفنانين المحليين والعالميين لإبراز إبداعاتهم الفريدة في فنون حياكة السجاد والمنسوجات الأخرى وكذلك مد جسور الحوار الثقافي والحضاري في أجواء رمضانية جميلة)).

وجاء القسم الثاني من المعرض ثمرة للتعاون بين بيت الحكمة وشركة ((سجاد جايبور)) الهندية المتخصصة في السجاد التقليدي والمعروفة بحرفيتها العالية والتزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ويضم منفذاً للتجزئة يعرض مجموعات متنوعة من السجاد القديم. ويستعرض القسم الثالث أعمالاً إبداعية لفنانين وحرفيين محليين ودوليين. أما الرابع فمخصص لتشجيع التفاعل الفني لأفراد المجتمع ضمن جهود بيت الحكمة الرامية لدعم المواهب المحلية الواعدة، حيث تعاون مع الفنانة والمصممة الإماراتية سارة الخيال لعرض عملها الفني الذي يحمل عنوان ((النمط الشبكي وأهميته في الحياكة)).