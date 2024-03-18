«ابنة غواص اللؤلؤ».. جماليات تراث الخليج العربي في قالب روائي شائق

يكتشف القارئ في رواية ((ابنة غواص اللؤلؤ)) للكاتبة ميثاء الخياط، التي صدرت عن دار أجيال للنشر، مجموعة من المبدعين يسعون للتطوير والابتكار ونشر المعرفة، فهي قصة تنبض بالحياة من صفحات التاريخ وتراث الخليج العربي، تروي جمال وعمق التقاليد بطريقة تلهم القلب والعقل. وتحكي الرواية عن قصة مُوزة، فتاة يافعة تعيش في قرية وتعشق اللؤلؤ بسبب والدها الغيص عبيد، الذي يذهب لآخر رحلة غوص من أجلها، حيث غيرت هذه الرحلة مجرى حياتها وجعلتها تندم، ولكن بدلاً من اليأس، تختار النضال والبحث عن معنى أعمق لوجودها. هذه الرواية التي تحكي جماليات تراث الخليج العربي البحري وتقاليد الغوص على اللؤلؤ تقدم مزيجاً مثالياً من تحديات الخيال والواقع، مصممة على أن تكون مصدر إلهام للقراء من جميع الأعمار، بالأخص لليافعين. وتضمنت الرواية قصائد كتبت خصيصاً للرواية، للشاعرة د. رهف المبارك. وقد أنجزت رسوماتها، الفنانة حصة المهيري.

مصدر إلهام

((البيان)) تحدثت مع الكاتبة ميثاء الخياط عن روايتها الأولى للناشئة واليافعين، التي تحظى بدعم رسمي من صندوق الوطن، وتقول: أكتب للأطفال منذ 2008، وكان أولادي مصدر إلهامي، لكن كبر أطفالي، وجمهوري الذي اعتاد أسلوبي يطالب أن أقدم لهم شيئاً يتناسب مع أعمارهم. هذه ليست المرة الأولى التي أكتب فيها للناشئة، فقد كتبت ((نواف الجلاف))، وكتبت أيضاً رواية ((طوفان)) التي نالت الاستحسان كثيراً من قبل الناشئة.

وعن دعم صندوق الوطن تقول: ((صندوق الوطن))، يقدم مشاريع نوعية لدعم الفنانين والمؤلفين لإنتاج أعمال تُعنى بالهوية الوطنية.

تناغم شعري

وتؤكد الشاعرة الدكتورة رهف المبارك، التي شاركت بقصائد مكتوبة خصيصاً للرواية، أن كتابة الشعر لعمل معين تعتمد على مدى خبرة الشاعر وموهبته الشعرية، وقد ساعد انغماسها في روح الرواية على التعبير بقصائدها عن أحداثها، وتقول: رشاقة لغة الكاتبة قادتني إلى التكامل الفني مع سياق الرواية وألهمتني للتناغم الشعري مع جوهرها ومضمونها دون أن أشعر بانفصال عن الشخصيات أو الأحداث، وبشكل عام يمكن أن تكون كتابة الشعر لرواية معينة تحدياً، خاصة إذا لم يكن الكاتب مرتاحاً للكتابة الشعرية أو لا يمتلك الخبرة الكافية، ومع ذلك بالتدريب والتجريب، يمكن للكتّاب تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم على كتابة الشعر بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

تفاصيل وعناصر

وفي السياق نفسه تحدثت الرسامة حصة المهيري عن تجربتها الأولى في الرسم لرواية ((ابنة غواص اللؤلؤ))، وتقول: سعيدة بأول تجربة رسم مع هذه الرواية الأولى من نوعها، وهي رواية تراثية تحمل شيئاً من الماضي وذكريات أجدادنا، ما يجذبك ويلهمك للغوص في أعماقها، منذ اللحظات الأولى لقراءة الرواية لفتت انتباهي تفاصيل البحر والسفن، الذي أبدعت بوصفه الكاتبة ميثاء الخياط، ولأن طفولتي بها الكثير من الذكريات المرتبطة بالبحر كانت أيضاً جانباً مؤثراً في الرسومات.

وتتابع: ناقشت الكاتبة والناشر حول التفاصيل والعناصر للرسم، واقتنيت عدة كتب عن البحر وشاهدت مقاطع للكائنات البحرية، ولجأت لمكتبة والدي لبعض الكتب التراثية عن السفن، كان تحدياً كبيراً، لكنني محبة للفانتازيا فكانت المسألة ممتعة.

وقد قام الناشر الدكتور عبدالله الشرهان، وهو الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لدار أجيال للنشر، بالبحث عن الحكاية الفريدة والملهمة، ويقول: نؤمن بقوة الكتاب الجيد وقدرته على تحويل القراءة إلى مغامرة لا تُنسى، مغامرة ترفع سقف توقعات القراء وتجعلهم يعشقون القراءة بشغف يتجدد مع كل صفحة. كتاب يفتح الأبواب أمام عوالم جديدة ويجعل القراء يقعون في حب الكتب، ونحن لا نسعى فقط لإثراء المكتبة العربية بأعمال أدبية ذات قيمة، ولكن أيضاً لبناء جيل من القراء المتحمسين الذين يرون في القراءة جسراً نحو التنوع الثقافي والإنساني، والرواية هي مثال على تحقيق هذه الرؤية، قصة تلهم القراء وتدعوهم لاستكشاف أعماق ثقافتنا الغنية وتاريخنا المجيد، فالقراءة ليست مجرد هواية، بل هي مفتاح لعالم أوسع يملأه الفهم، والإلهام، والحب للمعرفة والقصص التي تجمعنا جميعاً.