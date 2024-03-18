«كونغ فو باندا 4» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

واصل فيلم ((كونغ فو باندا 4)) تقدّمه للأسبوع الثاني توالياً على الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي ((دون)) في ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وحقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة هذه التي تمزج بين الفكاهة والفنون القتالية إيرادات بلغت نحو 30 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل المجموع المتراكم لمداخيلها إلى 107,7 ملايين دولار في أمريكا الشمالية و176,5 مليون دولار في بقية أنحاء العالم. في هذا الجزء الجديد من السلسلة التي تنتجها استوديوهات ((دريمووركس))، يضطر الباندا المحبوب ((بو)) الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، إلى مواجهة عدوّ قادر على اتخاذ أشكال متعددة. وسعياً إلى التمكّن من حماية ((وادي السلام))، يتحالف الباندا مع الثعلبة الماكرة والسريعة البديهة زِن. واحتفظ ((دون: الجزء الثاني)) بالمركز الثاني، محققاً إيرادات بقيمة 29,1 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة بإخراجه من الكندي دوني فيلنوف.

وتدور أحداث القصة في كوكب أراكيس الذي تستوطنه ديدان رملية عملاقة، ويدور فيه صراع حول مورد فريد من نوعه.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأمريكي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه الدور الرئيس، مجسداً شخصية القائد المنتظر بول أتريدس الذي يثأر لإبادة سلالته، فيما تؤدي زندايا دور المتمردة تشاني.

وفي المرتبة الثالثة بفارق كبير، فيلم ((آرثر ذي كينغ))بإيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار. ويتولى مارك والبرغ في الفيلم دور مغامر يصادق كلباً شارداً. وحلّ رابعاً فيلم الرعب ((إيماجينري)) الذي يتناول دبدوباً شريراً، بإيرادات بلغت 5,6 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب الفيلم الدرامي الديني الجديد ((كابريني)) Cabrini من إنتاج ((إينجل استوديوز)) بإيرادات بلغت 2,7 مليون دولار.