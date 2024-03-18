دبي.. بيئة إبداعية مزدهرة داعمة للفنون

أوجدت دبي نظاماً بيئياً فنياً مزدهراً عبر انتهاج طريقة مبتكرة في دعم الفنون في مختلف المجالات، وباتت المدينة تمتلك بنية تحتية متنامية للفنون بدفع كبير من الاستثمارات الخاصة ومن خلال مؤسسات فنية راسخة وحديثة ومبادرات نوعية، تشكل بمجملها إشارة إلى نهج واعٍ مختلف تتخذه المدينة في تعزيز المشهد الإبداعي وبناء متحفها الفني الخاص للقرن الـ21، وفق ما أفاد مقال في مجلة ((ستير وورلد)) الهندية.

ويسلط المقال الضوء على النموذج المبتكر لمبادرة ((مقتنيات دبي))، المجموعة الفنية المؤسساتية الأولى من نوعها للفن الحديث والمعاصر، التي تم تأسيسها في أكتوبر 2020 كشراكة مبتكرة بين ((دبي للثقافة)) و((آرت دبي))، مشيراً إلى أن ((مقتنيات دبي))، في ظل نظام بيئي فني مزدهر بالفعل في المدينة، عملت على بناء متحف فني وصفه المقال بأنه ((متحف بلا جدران)).

ويوضح المقال أن مبدأ الشراكة الذي تقوم عليه ((مقتنيات دبي)) مع رعاة الفن الذين يدعمونها إعارة الأعمال الفنية مع احتفاظهم بالملكية القانونية، كما يمكنهم إدراج أعمالهم الفنية في المعارض المؤقتة التي تنظمها ((مقتنيات دبي)) أو جعلها متاحة للجمهور، إما مادياً أو رقمياً أو كليهما، حيث بإمكان الجمهور العثور على جميع الأعمال الفنية المشاركة عبر الإنترنت في موقع المتحف الرقمي لـ((مقتنيات دبي)).

ويلفت المقال إلى أن ((مقتنيات دبي)) على الرغم من تركيزها أولاً على دولة الإمارات والمنطقة، ليس لها قيود جغرافية، إذ يمثل الفنانون الممثلون في المقتنيات سلسلة قوية من أبرز الفنانين العرب، كالراحل حسن شريف، ومها الملوح، وسامية حلبي، وإبراهيم الصلاحي، وإيتيل عدنان، ومحمد مليحي، ورنا بيجوم، وينكا شونيبار، وباية محيي الدين (أو فاطمة حداد)، وضياء العزاوي، وغيرهم الكثير.

وتهدف مجموعة ((مقتنيات دبي)) في النهاية إلى عكس مجتمعات دبي بشكل كامل. وقد نجحت حتى نهاية فبراير 2024، في ضم 890 عملاً فنياً للمجموعة من قبل 77 راعياً، حيث 80 % من تلك الأعمال تعود إلى 17 فناناً إماراتياً وفنانين من أكثر من 46 دولة من حول العالم، مع تواريخ تتراوح بين عامي 1920 و2023.

ويعدد مقال مجلة ((ستير وورلد)) أسباب اختيار دبي لإنشاء هذا النموذج المختلف، أولاً في كونه يتيح للجمهور فرصة استكشاف الأعمال الفنية المهمة وتقديرها بالتوازي مع دعم البنية التحتية الثقافية لدبي على جميع المستويات، وثانياً في الدور الكبير الذي تلعبه ((مقتنيات دبي)) عبر تطوير نماذج مؤسسية جديدة ذات صلة وموجهة محلياً، في دعم نظام جمع الفنون بأكمله، بدءاً من الفنانين والغاليريهات إلى المعارض والرعاة، والتشجيع على ثقافة تجميع طويلة الأمد بالإمارة.

كذلك فإن توسيع المقتنيات وعرضها في المنطقة وخارجها، مع الطبيعة المحدودة زمنياً للإعارة، يضمن بقاء البرنامج ديناميكياً ومتطوراً وعاكساً للحظة زمنية في تطور المدينة.

ويلفت المقال إلى ركائز أساسية لأنشطة ((مقتنيات دبي))، تتمثل الركيزة الأولى في جذب المزيد من الرعاة للانضمام إلى المبادرة وتوسيع نطاق الأعمال الفنية المعارة إلى دبي، والثانية في دعم المنح الدراسية والبحث الأكاديمي من خلال المتحف الرقمي والكتابات التي يتم تكليفها لعلماء بارزين، حيث يوجد حالياً أكثر من 50 مقالاً وملف تعريف مفصلاً بالفنانين متاحاً على منصة مقتنيات دبي الرقمية من قبل 21 كاتباً، بما في ذلك أساتذة تاريخ الفن بجامعة زايد وغيرهم من خبراء المشهد الفني في المنطقة.

أما الثالثة فتكمن في تنظيم المحادثات والفعاليات ضمن التقويم الثقافي، كـ((ليالي مقتنيات دبي)) وغيرها، وأخيراً وليس آخراً، تنظيم سلسلة معارض لإبراز ((المقتنيات))، كمعرض ((عندما تتحدث الصور)) الذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي تحت إشراف المقيّم الفني ندى الشبوط من 6 نوفمبر 2021 إلى 6 مايو 2022، الذي عرض أعمال فنانين عرب، مع خطط لإقامة سلسلة من المعارض في المتاحف والمؤسسات الدولية في المنطقة وخارجها في السنوات المقبلة.

وأشار المقال في سياق ذلك إلى معرض ((مقتنيات دبي)) في 28 فبراير خلال فعاليات ((آرت دبي))، بعنوان ((لقاءات))، الذي أشرفت على تنسيقه الفنانة والقيّمة الفنية علياء زعل لوتاه، وضم مجموعة متنوعة من 26 فناناً في دولة الإمارات ينتمون إلى أجيال متعددة، بمن في ذلك حسن شريف، ومحمد كاظم، ومجد أحمد إبراهيم، وعبدالقادر الريس، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبدالله، وهاشل اللمكي، وسارة المهيري.