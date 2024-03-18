ديوكوفيتش.. إنجاز مميز في صدارة تصنيف لاعبي التنس

احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين للتنس، الصادر أمس، ((417 أسبوعاً))، متقدماً على الإسباني كارلوس ألكاراس المتوج بدورة إنديان ويلز للماسترز ألف، وجاء يانيك سينر (إيطاليا) ثالثا يليه دانييل مدفيديف (روسيا) وألكسندر زفيريف (ألمانيا)، وأندري روبليف (روسيا)، وهولغر رونه (الدنمارك).

وهيمن ديوكوفيتش (36 عاماً) على المركز الاول للتصنيف خلال 8 سنوات كاملة، في إنجاز غير مسبوق، متقدماً على كل المنافسين، وأبرزهم السويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، والأمريكي بيت سامبراس، والتشيكي إيفان ليندل، والأميركي جيمي كونورز. ووسّعت البولندية إيغا شفيونتيك الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات إلى 2.520 نقطة مع وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، وجاءت كوكو غوف (الولايات المتحدة) بالمركز الثالث، تليها إيلينا ريباكينا (كازاخستان) وجيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة)، وجاءت التونسية أُنس جابر في المركز السادس.

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