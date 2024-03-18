نيوكاسل يستمتع بدفء دبي قبل العودة لأمطار «البريميرليغ»

يخطط إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، لمنح لاعبيه فترة راحة جيدة خلال رحلة الفريق إلى دبي، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي 0-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حسب ما كشف موقع ((كرونيكل لايف))، الذي أكد أن الفريق سيحصل في الأسبوع المقبل على فرصة للاستمتاع بدفء الشمس في منتجع فاخر في دبي، قبل الاستعداد للعودة إلى الملاعب الممطرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ((البريمير ليغ))، بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن إيدي هاو سيحاول إضفاء لمسة إيجابية على موسم نيوكاسل قبل 10 مباريات متبقية، ولا تزال المشاركة في الدوري الأوروبي أكثر من مجرد احتمال، ولكن يمكن تحقيقه، فقط إذا بدأوا في إظهار وجههم القاسي مرة أخرى داخل الملعب.

وكشف المدرب عما يخبئه للاعبين خلال الأسبوعين المقبلين، قائلاً: ستكون هناك فترة من الاسترخاء بعد فترة مزدحمة للغاية، ولدينا بعض الإصابات ونحاول جعل اللاعبين لائقين لمباراتنا المقبلة، وسنقوم بتحليل مبارياتنا، وأداء بعض تمارين اللياقة البدنية، وسنعود أقوى.

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