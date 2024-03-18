المركز الوطني للمناصحة يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

واصل المركز الوطني للمناصحة نتائجه الإيجابية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بتصدره المجموعة الثانية بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة، وتفوق على قطاع الخدمات المساندة بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الخارجي لـ((فندق قصر الإمارات)) بأبوظبي، ضمن الجولة الثانية.

وحضر المنافسات معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وأحرز ثلاثية المركز الوطني للمناصحة محمد خالد المغاوري وإسماعيل نسمة وسيروس رمضان، بينما سجل ثنائية قطاع الخدمات المساندة إلتون وامبا، ونال إسماعيل نسمة، لاعب المركز الوطني للمناصحة، جائزة رجل المباراة.

ولحساب المجموع نفسها، قلب مكتب الشؤون الخاصة تأخره إلى فوز بنتيجة ٣-٢ على حساب نادي سيتي غولف، عن طريق ثلاثية نوفل الطائي، وأحرز ثنائية سيتي غولف إسلام زكريا وهايتو أكيتو.

نجومية

وظفر نوفل الطائي، لاعب مكتب الشؤون الخاصة، بنجومية المباراة، بعدما تألق وأحرز ثاني ((هاتريك)) في منافسات البطولة التي انطلقت أول أيام شهر رمضان المبارك وتستمر لغاية 28 مارس الجاري، علماً بأن ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كان صاحب أول ثلاثية في النسخة الجارية من البطولة. وبنتيجة المباراتين، وصل المركز الوطني للمناصحة إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، وخلفه كل من قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة بـ3 نقاط لكل منهما، ويتذيل نادي سيتي غولف ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وما زالت حسابات التأهل مفتوحة حتى الجولة الثالثة الأخيرة.

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