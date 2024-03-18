الكربي وغريب يتألقان في دوري القفز بأكاديمية بوذيب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تألق الفارسان عبد الله حمد الكربي وشادي غريب من نادي الشارقة للفروسية في منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في أكاديمية بوذيب للفروسية، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.
جاءت المنافسة الثانية على حواجز الـ140 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، وأكملها 9 فرسان نظيفة دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي مع ((إيديل وايس دو غروم)) من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة في الزمن الأفضل بعد أن بلغ 58.58 ثانية، وبهذا الفوز يكمل الكربي ثنائية في منافسات الأسبوع، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس هزاع حمد الظاهري مع ((إيلوي)) من نادي أبوظبي للفروسية والزمن 59.88 ثانية، وفي هذه المنافسة جاء الفارس سالم خميس السويدي مع ((زادورا)) في المركز الثالث والزمن 61.02 ثانية.
وحقق الفارس شادي غريب الفوز مع ((كابرنت دو مارش))، في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم شادي غريب ، ونال المركز الثاني الفارس سالم خميس السويدي.
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