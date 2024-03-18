الكربي وغريب يتألقان في دوري القفز بأكاديمية بوذيب

تألق الفارسان عبد الله حمد الكربي وشادي غريب من نادي الشارقة للفروسية في منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في أكاديمية بوذيب للفروسية، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.

جاءت المنافسة الثانية على حواجز الـ140 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، وأكملها 9 فرسان نظيفة دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي مع ((إيديل وايس دو غروم)) من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة في الزمن الأفضل بعد أن بلغ 58.58 ثانية، وبهذا الفوز يكمل الكربي ثنائية في منافسات الأسبوع، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس هزاع حمد الظاهري مع ((إيلوي)) من نادي أبوظبي للفروسية والزمن 59.88 ثانية، وفي هذه المنافسة جاء الفارس سالم خميس السويدي مع ((زادورا)) في المركز الثالث والزمن 61.02 ثانية.

وحقق الفارس شادي غريب الفوز مع ((كابرنت دو مارش))، في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم شادي غريب ، ونال المركز الثاني الفارس سالم خميس السويدي.

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