دوري الهواة.. لا مكان للتعادل

رفضت مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى نتيجة التعادل، بعد أن سيطر الفوز على المواجهات الثمانية التي أقيمت في أجواء رمضانية، وشهدت تسجيل اللاعبين لـ 22 هدفاً، وإشهار قضاة الملاعب 28 بطاقة ملونة، منها حالتا طرد.

ولم تشهد مراكز الصدارة أي تعديل على مستوى المقدمة، بعد استعادة العروبة نغمة الانتصارات، متجاوزاً عقبة الذيد بهدف دون رد، ليواصل رحلة البحث عن بطاقة الصعود الأولى برصيد 55 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، وصيفه دبا الحصن 47 نقطة، المتفوق خارج الديار على العربي بنتيجة 1-2، ليوسع الفارق إلى 8 نقاط أيضاً بينه وبين جاره دبا الفجيرة، ثالث الترتيب، برصيد 39 نقطة، بعد تفوق النواخذة على غلف يونايتد بنتيجة 1-3، في مباراة حضر فيها كل شيء، بدءاً من الأهداف، مروراً بالبطاقات الملونة، حيث شهدت هذه المباراة تحديداً طرد لاعب من كل فريق.

واستعاد الظفرة عافيته، وتمكن من تحقيق الانتصار بعد مرور 5 جولات متتالية، لم يتذوق فيها فارس الظفرة طعم الانتصار، ليتغلب على الفجيرة بنتيجة 1-2، ويبقى الفريق على آماله قائمة في التأهل، بعد تقدمه نحو المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وغابت البطاقات الملونة عن هذه المباراة، التي استحقت جائزة اللعب النظيف.

عنوان بارز

وعلى مستوى القاع، يعتبر الفوز الذي حققه الرمس صاحب المركز الأخير على غلف إف سي، هو العنوان الأبرز في هذه الجولة، خصوصاً أنه جاء بعد طول غياب، حيث يعود آخر انتصار لبرتقالي الهواة في الدوري على الفجيرة بنتيجة 1-4، وذلك بتاريخ 6 يناير الماضي، ونجح مدرب الفريق المغربي سعيد شخيت في إعادة البريق للرمس من جديد، بعد أن قاد فريقه في ثلاث مباريات، خسر من العروبة المتصدر بصعوبة بنتيجة 2-1، بعد أن كان متقدماً حتى الدقيقة 70، وفي الجولة قبل الماضية تعادل سلبياً ضد غلف يونايتد، ليعود ويفوز على غلف إف سي رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، وفشل سيتي صاحب المركز قبل الأخير بذات الرصيد، في استعادة النغمة، وخسر بالأربعة أمام التعاون المتوهج خلال هذا الموسم، والذي يحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة، في وقت فشل فيه مسافي في مواصلة الصحوة، ليخسر ضد الحمرية بهدف دون رد، بعد مباراة طغى عليها الجانب الدفاعي، ليصل عنابي الهواة برصيده إلى 26 نقطة، وبقي مسافي ((الحصان الأسود)) برصيد 35 نقطة، في مركزه السادس، وفي بقية المباريات، فاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بنتيجة 1-2

هدافون

واعتلى لاعب التعاون الكساندر ميدريوس صدارة الهدافين، مناصفة مع مواطنه البرازيلي لويس توريس لاعب يونايتد، ولكل لاعب 16 هدفاً، يليهم الإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة، برصيد 13 هدفاً، ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة ومحمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة، برصيد 12 هدفاً.

تقام مواجهات الأسبوع 25 الثماني، يومي 23 و24 الجاري، إذ يلتقي في اليوم الأول الرمس ضد الظفرة، ومصفوت يلاقي الحمرية، وسيتي ضد العروبة، والذيد يواجه غلف يونايتد، أما يوم الأحد المقبل فيلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة، غلف إف سي، ويلعب يونايتد ضد التعاون، ويلتقي مسافي بالعربي.

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