الطاجيكي أموناتف بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

توّج الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، بلقب النسخة 29 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات من 32 دولة، من بينهم 30 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وتمكن أموناتوف من الانفراد بصدارة الترتيب العام بنهاية البطولة، محققاً 8 نقاط، بواقع 7 انتصارات وتعادلين في 9 جولات.

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