11:49 دقيقة متوسط الوقت بدل المبدد في «المحترفين»

يحتل دوري أدنوك للمحترفين المركز الثالث بين الدوريات الآسيوية الكبرى، في قائمة الأعلى في متوسط الوقت المحتسب بدل المبدد بمعدل 11:49 دقيقة في المباراة الواحدة، ويسبقه دوري نجوم قطر في المركز الأول بمتوسط 13:49 دقيقة، ودوري روشن السعودي في المركز الثاني بمتوسط 13:48 دقيقة.

بينما احتل دورينا المركز الثالث في قائمة الأعلى في معدل البطاقات الصفراء بمتوسط 4.19 بطاقات في المباراة الواحدة، ويسبقه الدوري التايلاندي بالمركز الأول بمتوسط 4.62 بطاقات، والدوري القطري في المركز الثاني بمتوسط 4.47 بطاقات.

الأكثر طرداً

وتصدر دوري أدنوك للمحترفين، قائمة الأعلى في معدلات البطاقات الحمراء للدوريات الآسيوية بمتوسط 0.44 بطاقة في المباراة الواحدة، ويليه الدوريان القطري والأسترالي بمتوسط 0.28 بطاقة لكل منهما.

أما على صعيد معدل الأخطاء في المباريات، فاحتل دورينا المركز الخامس بمتوسط 24.83 خطأ في المباراة الواحدة، ويسبقه في المراكز الأربعة الأوائل بالترتيب، الدوري الصيني 26.29 خطأ، والدوري التايلاندي 25.83، والدوري السعودي 25.82، والدوري القطري 24.92 خطأ.

جاءت تلك النتائج وفقاً لدراسة شملت 71 دورياً حول العالم، وبما فيها 9 دوريات آسيوية، وتم إجراؤها على الفترة من 20 فبراير 2023 إلى 20 فبراير 2024، ونشرها المرصد العالمي لكرة القدم، وشملت 150 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، و130 مباراة في دوري نجوم قطر، و285 مباراة في دوري روشن السعودي، و223 مباراة في الدوري التايلاندي، و228 مباراة في الدوري الكوري الجنوبي وعدد من الدوريات الأخرى.

وأشار المرصد العالمي، إلى أن الدراسة أظهرت اختلافات كبيرة بين الدوريات من حيث جميع المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار، مما يعكس اختلاف طرق تفسير الحالة من قبل اللاعبين وقضاة الملاعب ، وضربت أمثلة على هذا التفاوت من خلال البطاقات الحمراء التي يتراوح متوسط احتسابها ما بين 0.61 بطاقة للمباراة الواحدة في دوري بوليفيا، و0.10 بطاقة في الدوري الياباني للدرجة الثانية، وما بين البطاقات الصفراء الأعلى في العالم في دوري أوروغواي بمتوسط 6.07 بطاقات، والأقل في الدوري الياباني للدرجة الثانية بمتوسط 2.73 بطاقة.

أما بالنسبة للأخطاء، فتم تسجيل الحد الأقصى في الدوري البرازيلي بمتوسط 30.3 خطأ في المباراة الواحدة، فيما تم تسجيل الحد الأدنى في النرويج وهولندا بمتوسط 20 خطأ في المباراة الواحدة في دوري كل من البلدين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز