علي مبخوت.. صدمات متتالية في 2024

جاءت بدايات العام الجاري 2024 بما لا تشتهي سفن علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة الذي تعرض لعدة صدمات كروية، قياساً بإنجازاته ونجاحاته السابقة والاسم الكبير الذي يتمتع به كونه أحد النجوم البارزة في سماء الكرة الإماراتية، ومقارنة أيضاً بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن عن الموسم الماضي وللمرة الرابعة في تاريخه الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية.

وكانت أولى صدمات مبخوت في يناير الماضي مع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس آسيا بقطر والتي لم يحظ خلالها بفرصة المشاركة رغم تواجده ضمن قائمة ((الأبيض)) لكن المدرب البرتغالي باولو بينتو احتفظ بالهداف التاريخي للكرة الإماراتية ومهاجمها الأبرز على مقاعد البدلاء في بعض المباريات وأبعده عن القائمة نهائياً بعد الدور الأول، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام باعتباره المهاجم الأبرز والأكثر خبرة وقدرة على هز شباك المنافسين.

وبعد العودة، تلقى علي مبخوت صدمة النتائج السلبية مع فريقه ((الجزيرة)) في مباراتين على التوالي بدوري أدنوك للمحترفين أمام النصر والوحدة، ما أبعد ((فخر أبوظبي)) عن إمكانية المنافسة على لقب البطولة بعد أن تراجع في جدول الترتيب مع زيادة فارق النقاط مع فرق المقدمة، في وضع مخالف لطموحات المهاجم الهداف الذي ظل يسعى لقيادة فريقه إلى منصات التتويج.

قرار مفاجئ

وأتبع ذلك إعلان قائمة المنتخب الوطني، لمواجهتي نظيره اليمني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، دون أن يأتي اسم علي مبخوت ضمن القائمة التي ضمت 26 لاعباً، وكان القرار مفاجئاً للشارع الرياضي ويمثل صدمة للهداف التاريخي الذي يتواجد ضمن مقدمة هدافي النسخة الحالية من الدوري.

وتوالت الصدمات على مهاجم الجزيرة في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بالجولة 16 من الدوري والتي تم خلالها استبداله بين شوطي اللعب بقرار من المدرب رادوي، على غير ما اعتاد عليه مبخوت الذي ظل يشارك في جميع المباريات نسبة للمستوى المتميز الذي يقدمه وتأثيره على نتائج الفريق.

وتؤكد الفترة السابقة من العام الحالي، أن علي مبخوت في حاجة إلى دعم معنوي ومجهود فردي منه مع الاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب حتى يجتاز الصدمات التي تعرض لها، ليعود إلى موقعه الطبيعي في قائمة المنتخب والتألق مع ((فخر أبوظبي)) الذي ينتظر منه الكثير.

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