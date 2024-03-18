علي البدواوي لـ« البيان »: هبوط حتا لا يزال سابق الأوان

رغم شغل فريق حتا الأول لكرة القدم المركز الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات برصيد 5 نقاط فقط، بعد مضي 16 جولة من البطولة، إلا أن علي محمد البدواوي، رئيس مجلس إدارتي نادي وشركة حتا، يحمل قدراً عالياً من الثقة في خوض تحدي بقاء ((الإعصار)) مع المحترفين موسماً آخر، بقوله: هبوط حتا إلى دوري الدرجة الأولى لا يزال سابق الأوان، أمامنا 10 جولات، بالإمكان أن تشهد تقلبات غير محسوبة، ونتائج ليست محدودة، وبما يقود إلى بقاء حتا مع المحترفين في الموسم المقبل. تالياً نص حوار ((البيان)) مع علي محمد البدواوي:

ثقة عالية

كيف تنظر إلى واقع حال فريق حتا بعد 16 جولة من مشوار دوري المحترفين؟

نظرتنا بالمجمل إيجابية، رغم احتلال فريقنا حالياً المركز الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، لكننا نعمل بجد على تلافي الهبوط، وثقتنا عالية بالكادرين الفني والإداري، وبجميع اللاعبين على خوض التحدي في الجولات الـ10 المتبقية من البطولة، وضمان البقاء مع المحترفين في الموسم المقبل.

ولكن فريقكم في المركز الأخير بـ5 نقاط فقط، ألا يعني هذا مؤشراً على صعوبة المهمة؟

لا شك في أن المهمة صعبة، لكن نحن نعمل، وثقتنا عالية بأدواتنا في بقاء فريق حتا مع المحترفين.

إلى أي حد تستبعد هبوط فريق حتا إلى دوري الدرجة الأولى؟

حالياً، أستبعد الهبوط، وأرى أن الحديث عن هبوط حتا إلى دوري الدرجة الأولى ما زال سابق الأوان، ومبكراً نوعاً ما، البطولة ما زال فيها 10 جولات كاملة، بالإمكان أن تحدث فيها تقلبات كثيرة، ونتائج غير محسوبة، ومع عملنا وثقتنا، وتوقع تلك التقلبات والنتائج، فإن مهمة بقاء فريقنا مع المحترفين ما زالت ممكنة وقائمة، وهبوطه ما زال سابقاً لأوانه.

جديد قديم

ماذا عن تعاقدكم مع المدرب الصربي نيناد فانيك خلفاً لنظيره الإيطالي فابيو فيفياني؟

المدرب نيناد جديد قديم، سبق له تولي مهمة تدريب فريق حتا الأول في العام 2017 في دوري الدرجة الأولى، لكنه لم يوفق في ذلك الحين، فأكمل المهمة المدرب الوطني وليد عبيد، ثم عاد نيناد لتولي مهمة تدريب فريق حتا الرديف لموسمين، وبات صاحب معرفة كافية بلاعبي حتا، وعلاقته جيدة، ومتواصلة مع أبناء النادي، لذلك تم إسناد المهمة له حالياً لقيادة فريقنا خلفاً للمدرب الإيطالي فيفياني.

وما المطلوب بالضبط من المدرب نيناد؟

بكل تأكيد أن ضمان بقاء فريق حتا في دوري المحترفين هو الهدف رقم واحد المطلوب تحقيقه من قبل جميع عناصر منظومة العمل في النادي، وليس من المدرب نيناد فقط، نرى أن تغيير الجهاز الفني ضروري لصناعة حافز الفوز، كونه يشكل دافعاً إيجابياً لفريقنا في أولى مبارياته بعد التغيير، لقناعتنا بأن التغيير يصنع حالة من النشوة لدى اللاعبين، خصوصاً وأن المدرب السابق فيفياني لم يستفد بالشكل الأمثل من فترة التوقف الطويلة للدوري، لم يُوفق في تطوير الأداء الذي يفضي إلى تجنب تلقي خسارات موجعة، كلفت فريقنا التراجع إلى المركز الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.

ما هي خلاصة خطة عملكم مع المدرب نيناد لتلافي هبوط حتا لدوري الدرجة الأولى؟

خطتنا تتلخص في كيفية تحقيق نتائج إيجابية تقود فريقنا إلى تجاوز الفرق القريبة منا في لائحة الترتيب، التي لا تفصلنا عنها نقاط كثيرة، عبر تعزيز الثقة بلاعبينا، وتحفيزهم على تقديم الأفضل في الجولات الـ10 للدوري، وأملنا كبير في تحقيق الهدف المنشود، وستكون لنا جلسات مع لاعبينا لتحقيق هدف أبناء النادي ببقاء ((الإعصار)) مع فرق دوري المحترفين.

4 لاعبين

ما هي أبرز إشكالية تواجه فريقكم حالياً؟

قبل مباراتنا مع النصر 28 مارس الجاري في الجولة 17 للدوري، تواجهنا إشكالية غياب 4 لاعبين مؤثرين جداً، 3 مع المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة غرب آسيا في السعودية، والمحترف السلوفاكي ماركو الذي يلعب مع منتخب بلاده 26 الجاري، ويعود في اليوم التالي، أي قبل المباراة مع النصر بيوم واحد فقط.

وهل سعيتم إلى حل الإشكالية؟

نعم، سعينا بتقديم طلب إلى رابطة دوري المحترفين بتأجيل موعد المباراة، لكن تم رفض طلبنا.

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