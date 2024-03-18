منتخب الإمارات للجودو جاهز لبطولة جورجيا

أكد فيكتور سيكتروف مدرب منتخب الإمارات الأول للجودو، جاهزيتهم للمشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام للجودو بجورجيا، التي تنطلق مبارياتها يوم الجمعة المقبل، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في مدينة تبليسي الجورجية، بعد أن انتظم المنتخب بفندق البطولة، التي تشهد مشاركة 83 دولة، من بينها 5 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، قطر، تونس ولبنان، حيث تأتي المشاركة ضمن برنامج إعداد المنتخب، الذي يتضمن المشاركة في بطولة العالم للجودو، التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي تعقبها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024).

وأضاف فيكتور: لقد سخر مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، ومتابعة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، رئيس البعثة، كافة متطلبات النجاح للمنتخب الأول للجودو، ضمن برنامج يستمر حتى نهاية 2024، ما خلق نوعاً من الاستقرار في صفوف المنتخب، تطلعاً لتحقيق النتائج المرجوة، في ظل التطور الفني لكل لاعب ولاعبة، ما انعكس على الأداء الفردي خلال مشاركاتهم في الفترة الماضية، ما يحفز الجميع لتحقيق طموحات رياضة الإمارات خلال المشاركات القادمة.

اللاعبون

واختتم مدرب منتخبنا الأول للجودو، بأن المشاركة في بطولة تبليسي ستكون بثلاثة لاعبين ولاعبة، وهم: كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كغم، وطلال شفيلي في وزن 81 كغم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كغم، بجانب اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كغم، وستجرى قرعة البطولة ظهر يوم بعد غد، بفندق هوليدي إن تبيليسي، عبر (تقنية الفيديو)، استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة صباح الجمعة.

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