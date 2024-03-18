«العين» و«بالمز» بطلا «افتتاحية الجوجيتسو» بدورة ند الشبا الرياضية

توّج نادي العين بطلاً لفئة الناشئين، وأكاديمية بالمز بلقب فئة الأساتذة، في منافسات اليوم الأول لبطولة الجوجيتسو التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، المقامة حالياً في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وشارك في تتويج الفائزين كل من الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعبدالله الزعابي، مدير المسابقات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعبدالمنعم شمس الدين، مدير العمليات في مستشفى تداوي راعي الدورة.

ووسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في فئتي الناشئين والأساتذة تمكّن نادي العين من إحراز المركز الأول في فئة الناشئين، بينما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الأساتذة فقد تبوأت أكاديمية بالمز الرياضية الصدارة، وحلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

واتسمت منافسات اليوم الأول من البطولة بأجواء حافلة بالحماس والندية وسط حضور جماهيري غفير، وقدم لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة من فئتي الناشئين والأساتذة أداءً قوياً على البساط، في ظل حضور مجموعة من أبرز اللاعبين المصنفين عالمياً.

وثمّن محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مؤكداً أن منافسات الجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من الرياضات التنافسية ذات الحضور الطاغي في الدورة الرياضية الرائدة، ولا أدل على ذلك من استقطابها مشاركات واسعة النطاق من مختلف الأندية والأكاديميات، ما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر الرياضة وتنظيم الفعاليات على مدار العام، وتوفير بيئة مثالية تسهم في تنمية مهارات اللاعبين وصقل موهبتهم وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة.

إقبال كبير

وقال الظاهري: ((تمديد فترة إقامة منافسات الجوجيتسو لتصبح يومين بدلاً عن يوم واحد كما في النسخ الماضية يعكس حجم الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة، وجهود الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة لاستيعاب طلبات المشاركة غير المسبوقة من قبل الأندية والأكاديميات، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأهمية توفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وتطورهم البدني والذهني، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية العالية استعداداً لموسم طويل من البطولات والفعاليات الرياضية)).

وأشاد الظاهري بالمستوى الفني الكبير لأبناء وبنات الإمارات، لا سيما على صعيد فئة الناشئين التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، كونها حجر الزاوية في إعداد جيل من الأبطال القادرين على مواصلة الريادة القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو.

إشادة

وأشاد ناصر أمان آل رحمة بمستويات المشاركين في منافسات الجوجيتسو التي يشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات والمستويات، وكذلك بالحماس الذي شهدته صالة مجمع ند الشبا الرياضي على مستوى المشاركين والجمهور على حد سواء.

وقال آل رحمة بعد أن حضر منافسات اليوم الأول لبطولة الجوجيتسو وتوج الفائزين ببعض الفئات: ((لقد أسعدنا المستوى الذي قدمه المشاركون في مختلف فئات البطولة وعلى جميع مستويات الأحزمة، فالحماس والندية كانا سمة المنافسات، كما أسهم الجمهور في تحفيز اللاعبات واللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، وكل هذا يؤكد مدى التطور الذي بلغته الجوجيتسو بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود مجلس إدارة الاتحاد بقيادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفائز بفئة الإداري الإماراتي ضمن الدورة الثانية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)).

وأضاف: ((لقد حرصنا على استمرار وجود الجوجيتسو في برنامج منافسات دورة ند الشبا الرياضية، لما لمسناه من أهمية هذه الرياضة وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات، وكذلك التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة للدورة واتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي أثمر عن تقديم بطولة ناجحة في جميع تفاصيلها)).

((البادل المحلي))

وانطلقت مساء أول من أمس بطولة البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، التي يشارك فيها اللاعبون الإماراتيون والمقيمون والزوار، وجاءت منافساتها قوية، ما يعكس المستويات المتطورة التي وصلت إليها اللعبة في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للبادل.

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