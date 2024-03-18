«فلومنزيف» بطلاً لكأس الوثبة في «سان روسور» بإيطاليا

توّج الجواد ((فلومنزيف)) لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي وقيادة ميكول أراس، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار ((سان روسور)) بمقاطعة بيزا بإقليم توسكانا الإيطالي، وبلغت جائزته 8.800 يورو، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تفوّق

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق 7 خيول، وجاء السباق هادئاً في البداية، وفي عمق المستقيم تقدم ((فلومنزيف)) تدريجياً إلى الصدارة، وظل محتفظاً بتقدمه، ليتفوق بفارق 4 أطوال في نهاية الأمر عن ((فورور))، وسجل البطل زمناً قدره 1:40:90 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة ((فرح داجوبيو)).

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي. ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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