اكتمال صفوف «الأبيض» لمواجهة اليمن بتصفيات المونديال

اكتملت صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بمعسكره الداخلي الذي يخوضه في أبوظبي، استعداداً لمواجهة نظيره اليمني بعد غدٍ، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانتظم سداسي العين وعجمان في تدريبات ((الأبيض)) المقامة حالياً على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بأبوظبي، التي تستمر حتى موعد المباراة، وذلك عقب حصولهم على راحة لمدة 24 ساعة، عقب خوض مباراة العين وعجمان في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ويضم السداسي كلاً من: خالد عيسى وخالد العطاس ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وعصام فائز الذين انضموا إلى التدريبات أول من أمس.

يؤدي منتخبنا مرانه الأساسي اليوم على ملعب جامعة نيويورك التي تقرر أن تحتضن التدريبات حتى موعد المباراة، إذ كان من المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأساسي يوم الأربعاء على ملعب المباراة باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، إلا أن الجهاز الفني فضّل الاستمرار على ملاعب التدريب الحالية، ومن المقرر أن يضع بينتو الملامح الرئيسة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء في المران الأساسي.

وكان منتخبنا أدى حصته التدريبية الثانية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، الذي يحرص على التركيز على تحفيظ اللاعبين أدوارهم في مواجهتي اليمن، خصوصاً أن وقت المعسكر ليس كبيراً.

ويسعى ((الأبيض)) لحسم التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، إذ إن الفوز يقطع بالمنتخب خطوة كبيرة إلى المرحلة الأهم من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والغائب منذ عام 1990، والمشاركة السابعة في النهائيات القارية لبطولة كأس آسيا، ويتصدر ((الأبيض)) حالياً المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني.

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