للوقف مكانة كبيرة وآثار حميدة، فهو أحد أنواع الترابط والتراحم الاجتماعي، وفيه سبيل لإعمار الأرض والإنسان، وتعبير عن قيم التكافل التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، لما له من دور في حماية الأسرة والمحافظة على تماسك المجتمع. ومع تطور الزمن أصبح للوقف أشكال متعددة ومؤسسات تهتم به وتشرف عليه باعتباره من أعمال الخير التي نادى بها الإسلام وشرعها، ومن الطاعات التي تقربنا من الله تبارك وتعالى.

ويعد نظام الوقف من المصادر الرئيسية لحيوية المجتمع وفاعليته، ففيه إبراز لقيم العطاء والتكافل والتراحم، وترسيخاً لمفهوم الصدقة الجارية وتواترها بين الأجيال حاملة في مضامينها سلوكيات عملية تظهر وعي الأفراد بمسؤولياتهم الاجتماعية، وذلك ما تجسد واقعاً من خلال ((وقف الأم)) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، ليشكل ذلك مثالاً على جهود الإمارات في توفير التعليم للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجونها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل، إيماناً من الدولة بأهمية التعليم ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات حول العالم.

رب العزة والجلالة أوصانا بالوالدين خيراً، بقوله تعالى [وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً] (الإسراء: 24)، كما أوصانا رسولنا الكريم بالأم كثيراً، وقد كررها ثلاثاً في حديثه الشريف تعبيراً عن أهمية مكانة الأم التي تعتبر وجدان المجتمع ومدرسته الأولى ومربية الأجيال وصانعة مستقبلها، ولذلك يعتبر ((وقف الأم)) من أفضل الطرق التي نكرم بها أمهاتنا.

مسار:

((وقف الأم)) فيه ترسيخ لقيم المودة والتراحم وتعزيز لمكانة الدولة في مجالات العمل الإنساني والخيري.