صوتك الداخلي

الصوت الداخلي إحساس الإنسان وشعوره الخاص الذي يحدثه قلبه فيه حين يخلو بنفسه،

كم عدد المرات التي وصلت إليك رسالة مستفزة فشعرت برغبة داخلية قوية في ضرورة الرد؟ وكم عدد اللحظات التي أشعلت كلمة عابرة نيران الغضب في داخلك ولم يهنأ لك بال حتى صوبت كلماتك السلبية كالرصاص من دون أن تفكر، وفي أحيان أخرى شعرت بالغضب مما سمعته أو قرأته ولم تتمكن من كظم الغيظ في داخلك ثم شعرت كأنها حربٌ داخلية لا يعلم بها أحدٌ سواك؟

أساساً نحن نتحدث ونستمع لأنفسنا طوال الوقت ولذا ما نقوله ونردده باستمرار يمكن أن يكون له أثرٌ سلبي في نفسيتنا وصحتنا العقلية، فالكلمات التي تحدِث بها نفسك حين يثني عليك أحدهم قد تتقبلها وتأخذها برحابة صدر وتشعر بالامتنان، أو ستذهب أدراج الرياح فتتجاهلها لاحتسابك لها مجاملة كاذبة لا أكثر.

إذاً لتتمكن من تقبل جميع الملاحظات وتشعر بشكلٍ أفضل، بإمكانك إعادة برمجة ذلك الصوت الداخلي الذي يجول في رأسك، فلقد أوصى أحد علماء النفس بأهمية استخدام الجمل الإيجابية التي تتعارض مع الاعتقاد السلبي فور بروزها، وحين تشعر بمشاعر سلبية في مكانٍ ما مثلاً مكتبك أو غرفتك أو أي موقع آخر، حاول أن تبتعد أو تغير ذلك المكان أو تعيد تصميمه بالتصميمات التي تعجبك لتتخلص من المشاعر السلبية، كما أن الوجود في الطبيعة يحول انتباهك تلقائياً إلى المناظر الإيجابية ويبعد تفكيرك السلبي تماماً إلى عالمٍ أجمل بعيداً كل البعد عن الأفكار السلبية التي تسيطر على كل تفصيلات حياتك، وبلا شك فإن الأصحاب الإيجابيين أيضاً لهم بالغ الأثر في إمكان السيطرة على الناقد الداخلي الذي يدمر معنوياتك وثقتك بنفسك، وحاول أن تحيط نفسك بأشخاص يمكنهم مساعدتك على تعزيز حوارك الداخلي، وتأكد من أنه حين تتحدى الأفكار السلبية وتعيد صوغها تتمكن من الشعور بالسعادة والثقة بالنفس والرضا عن حياتك.