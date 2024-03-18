لماذا نحتاج الذاكرة؟

يقوم مجموعةٌ من الإخوة والأصدقاء في دبي منذ فترةٍ بجولاتٍ في أحياء منطقة ((ديرة)) القديمة، يحاولون فيها استذكار بيوت هذه الأحياء، والمحال التجارية القديمة التي لا يزال بعضها موجوداً فيها، وهي محال تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي وما قبلها، وقد كانت ذاكرة بعضهم، ولله الحمد، قويةً، استطاعت أن توثّق تاريخ هذه المحال، فتذكّرت أصحابها الذين يواصل أبناؤهم إدارتها وتشغيلها حتى اليوم، بعدما امتدت يد الترميم إلى بعضها، بينما امتدت يد التحديث إلى بعضها الآخر، كما قاموا بزيارة مدرسة ((الأحمدية)) التي تم ترميمها قبل سنوات في منطقة ((الراس)) بديرة، وبين حجرات المدرسة استعاد بعضهم فترة دراستهم فيها، حينما كانوا صغاراً.

هذه الجولات بين ردهات الذاكرة وما بقي من معالمها على الأرض حتى اليوم، يقوم بتوثيقها الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي محمد سلطان ثاني، وهو إعلاميٌ متخصصٌ في السينما، عمل في أكثر من صحيفةٍ محليةٍ، يقوم بهذا الجهد المشكور، ويقدّم محتوىً مختلفاً ومفيداً عبر زياراته للأسواق والأحياء القديمة، مصطحباً معه بعض الذين عاشوا في هذه الأماكن، ولا يزالون يتذكرون تفاصيلها، والعائلات التي عاشت فيها.

هذا التوثيق يلقى تجاوباً طيباً من قبل متابعي حسابه في منصة ((إنستغرام)) والذين فاق عددهم ربع مليون متابعٍ حتى الآن، يزدادون يوماً بعد يوم بفضل هذا المحتوى الذي يلقى قبولاً كبيراً، ليس من قبل الأجيال السابقة فقط، وإنما من قبل الأجيال الحديثة أيضاً، الأمر الذي يؤكد أن جيل اليوم حريصٌ على التواصل مع الماضي، وأن لديه شغفاً كبيراً بمعرفة حياة الآباء والأجداد، إلى درجة أن بعض الأبناء والأحفاد يتمنون لو أنه عاش تلك الفترة من الزمن، لما يستشعره من الترابط الاجتماعي الذي كان بين أفرادها، على الرغم من شظف العيش، وقلة الموارد، وصعوبة الحياة وقتها.

اهتمام إمارة دبي بالمحافظة على الأسواق والأحياء القديمة وترميم ما تأثر منها بفعل عوامل الزمن وتطويرها أمرٌ ملموسٌ، وهو جهدٌ تشكر عليه بلدية دبي التي تقوم بهذه المهمة للمحافظة على ما تبقى من معالم الذاكرة المتمثلة في الأسواق والأحياء القديمة، بعدما هجر سكان المدن القديمة أحياءهم إلى المناطق الجديدة التي بدأت تظهر منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى غدت المناطق التي كانت ذات يوم نائيةً ومهجورةً هي الأماكن المفضلة للسكن في وقتنا الحالي، بينما تحولت الأحياء القديمة، التي كان يسودها الهدوء، إلى مناطق تعج بالحركة طوال ساعات اليوم، تختلط فيها اللغات واللهجات، تطغى على وجوه الذين يسكنونها ويملؤون طرقها سحناتٌ متعددة الأشكال والألوان، ليس من بينها سحنات وأشكال وألوان أولئك الذين كانوا ساكنيها ذات يوم.

حينما زرت ((متحف الشندغة)) بهرتني الطريقة التي تم بها إنشاء المتحف من ناحية إعادة بناء بيوت حي ((الشندغة)) القديم، التي كانت قد أزيلت بعدما هجرها أصحابها إلى المناطق الجديدة وحلّ محلها مجموعةٌ من المطاعم والمقاهي، وهي منطقةٌ مهمةٌ يقع فيها بيت الشيخ سعيد بن مكتوم، والد المرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، عليهما رحمة الله، وجدّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى بيوت عددٍ من الشيوخ وأسر إمارة دبي الكريمة. هذا المتحف يُعدّ مثالاً نموذجياً للمتاحف التراثية المطلوب إقامتها، وهو يستقبل عدداً كبيراً من الزائرين يومياً.

ولا يفوتني أن أشيد بالجهد الذي قامت به الدكتورة رفيعة غباش حينما حولت بيت ((بنات غانم)) في منطقة ديرة إلى متحفٍ تراثيٍ جميلٍ أطلقت عليه ((متحف المرأة)). ذلك أن هذه المبادرات الشخصية تتكامل مع ما تقوم به الدوائر الحكومية للمحافظة على الذاكرة التاريخية للأماكن القديمة التي تشتاق لنا بقدر ما نشتاق نحن لها ولتلك الوجوه التي عاشت فيها، حيث وُلدنا ونشأنا وتشكلت ذاكرتنا الأولى، تلك الذاكرة التي لم تتلوث بعد، على الرغم مما تراكم عليها بمرور الزمن.

لماذا نحتاج الذاكرة؟

نحتاج الذاكرة لأننا من دونها مجرد أبدانٍ بلا أرواحٍ، ولا قيمةَ للبدن إذا غدا بلا روحٍ، ولا حنين إلى الماضي، ولا شغف.