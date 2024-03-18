بانكوك تطرح طريقاً بديلاً لمضيق ملقا

من المعروف أن مضيق ملقا يلعب دوراً محورياً بوصفه طريقاً بحرياً لنقل نحو ربع إجمالي السلع المتداولة في العالم، بما فيها نفط الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية وتايوان والصين واليابان والفلبين ودول أخرى في المحيط الهادئ، لكن هذا المضيق يمثل نقطة اختناق استراتيجية، وعادة ما يشار إليه بالمعضلة. كما أن مخاوف كثيرة راجت في العقود الأخيرة حول سهولة تعرضه لأعمال القرصنة أو لعمل إرهابي بقصد تعطيل الملاحة الدولية والإضرار بالتجارة العالمية.

اليوم تطرح الحكومة التايلاندية مشروعاً طموحاً لتوفير طريق بري بديل للمضيق وتروج له، وتبحث عن مستثمرين عالميين لتنفيذه، فخلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (إبيك) التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023، عرض رئيس الوزراء التايلاندي ((سريتا تافيسين)) فكرة إنشاء جسر بري جنوبي للسكك الحديدية للربط بين الشرق والغرب تجارياً بتكلفة نحو 3 مليارات دولار، كي يكون بمثابة طريق مختصر وآمن لإمدادات النفط والسلع الأخرى، وأبدى استعداد بلاده للعمل مع جميع الشركاء قائلاً إن المشروع سيخلق 280 ألف فرصة عمل وسيزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بنسبة 5.5 بالمئة سنوياً.

يتضمن المشروع المذكور بناء ميناءين عميقين في مدينتي ((رانونغ)) و((شومفون))، إضافة إلى 90 كيلومتراً من السكك الحديدية والطرق السريعة عبر برزخ ((كرا)) الذي يفصل بين بحر أندامان وخليج تايلاند في جنوب البلاد.

يعتقد المراقبون أن طرح هذا المشروع هو بديل لمشروع ((قناة كرا))، كونه أرخص تكلفة (بنحو 25 مليار دولار تقريباً) وأقل ضرراً على البيئة، ولا يخلق جدلاً قانونياً ودستورياً. والمعروف أن فكرة حفر قناة تشق التراب التايلاندي بطول 100 كيلومتر وعرض 400 متر من أجل وصل خليج تايلاند ببحر أندامان، فكرة تم تداولها منذ القدم وكان غالباً ما يتم إلغاؤها، لكن الصين عادت ونفضت عنها الغبار عام 2015، وتحمست لها كجزء من مشروع طريق الحرير البحري، وهو ما قابله رئيس الحكومة العسكرية التايلاندية السابقة الجنرال ((برايوت تشان أوشا)) في عام 2018 بالقول إن القناة المقترحة ليست ضمن أولويات حكومته، وإن التراب التايلاندي غير قابل للتجزئة من خلال حفر قناة مائية تفصل أقصى جنوبه عن شماله.

والحقيقة أن المشروع المقترح سيخدم بكين بالدرجة الأولى، خصوصاً إذا ما احتدمت الخلافات الصينية الأمريكية حول تايوان ووصلت إلى حالة حرب بين البلدين وقررت واشنطن فرض حصار على مضيق ملقا كوسيلة لتعطيل تجارة الصين ووارداتها من الطاقة، ذلك أن مشروع الجسر البري المقترح سيمكن الصين من تفريغ وارداتها في ميناء رانونغ المطل على بحر أندامان ونقلها براً بالسكك الحديدية إلى ميناء شومفون المقابل المطل على خليج تايلاند لتنطلق من الأخيرة بحراً إلى موانئ جنوب الصين. ومن ناحية أخرى يمكن للصادرات الصينية أن تستخدم المسار نفسه نحو وجهاتها العالمية دون المرور بمضيق ملقا.

وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت للمشروع بدعوى أنه غير اقتصادي ويتطلب خدمات لوجستية كثيرة بتكلفة مضاعفة، ووقتاً أطول في التفريغ والنقل البري وإعادة تحميل السفن نحو الصين، فإن بانكوك ماضية في حملة ترويجية مكثفة له، بل عقد وزراؤها اجتماعات مع مسؤولين صينيين وأمريكيين وأوروبيين ومصارف استثمارية آسيوية، وتستعد لطرحه أيضاً على مسؤولين في شركة موانئ دبي العالمية.

ولئن أبدت بكين اهتماماً بالمشروع خلال زيارة وزير خارجيتها ((وانغ لي)) لبانكوك مؤخراً، ولئن قيل إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (مقره بكين) معجب بالفكرة ويدرسها، فإنه من غير الواضح حتى الآن موقف الإدارة الأمريكية وموقف البنتاغون الأمريكي من المشروع من منظور عسكري، كونه يزود الصين بطريق شحن بديل في سيناريوهات أي حرب محتملة بين الصين والولايات المتحدة. ومن هنا قيل إن بانكوك وضعت نفسها في موقف حرج مع حلفائها الأمريكيين، بل تساءل البعض عما سيحدث إذا ما تم تنفيذ المشروع وقامت واشنطن مستقبلاً بفرض حصار على ميناءي ((رانونغ)) و((شومفون)) التايلانديين، بغية منع الصين من استخدامهما، والضغط عليها اقتصادياً. هذا ناهيك عن احتمال أن يثير المشروع المقترح حفيظة الهند فتتأزم العلاقات الهندية التايلاندية الودية، كونه يساعد الصين على الوصول بسهولة أكبر إلى مياه المحيط الهندي.