«بوتين» وولاية خامسة

بالقانون الصريح، وبدستور البلاد، وبالانتخابات الشفافة، يحصل فلاديمير بوتين على رئاسة خامسة لدولة الاتحاد الروسي، لمدة 6 سنوات مقبلة.

وبنسبة حضور فاقت آخر انتخابات رئاسية عام 2018، وأمام 3 منافسين معارضين، لا قيمة سياسية لهم، فاز الرجل بشكل ساحق، بعدما ظل آخر سنوات يقصي ويستبعد أي مشروع معارضة ضده، إما بالإبعاد السياسي أو الاعتقال.

تفسير بوتين للسلطة، هي ((قدرة الحاكم على إدارة مفاصل الدولة ومقدراتها بقوة، في يد سلطة مركزية قوية وقادرة)).

ويرى بوتين أن الكلمة السحرية في تعريف ((القوة)) عنده، هي ((وحدة)) المجتمع.

ويدلل بوتين على ذلك، بأنه لولا الوحدة الوطنية للمجتمع الروسي إزاء ((مؤامرة الغرب في أوكرانيا))، ما كان ممكناً لروسيا أن تصمد أمام هذه المؤامرة، أو تتحمل تبعات قرارات العقوبات القاسية التي فُرضت عليها.

بالطبع، ترى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فوز بوتين، على أنه استمرار ((لكابوس سياسي يهدد استقرار العالم))، على حد وصفهم.

وبصرف النظر عن رأي بايدن وماكرون وتسوناك، فإن بقاء الرجل في منصبه لمدة 6 سنوات مقبلة، هو أكثر ضمان وديمومة منهم، فثلاثتهم – رغم ديمقراطية أنظمتهم – على شفا أي ريح سياسية يمكن أن تطيح بهم.

وحتى يومنا هذا، فإن الإحصاءات تدلل أن بوتين هو ثاني أطول رئيس في تاريخ روسيا المعاصرة منذ سقوط القياصرة.

أطول حكام روسيا في التاريخ، هو جوزيف ستالين، الذي أمضى عشرة آلاف وستمئة وستة وثلاثين يوماً في الحكم.

ويُذكر أن ستالين كان هو ((البطل الشعبي)) لبلاده في فترة الحرب العالمية الثانية، أي أن شرعية هذه الحرب دعمت استمراره السياسي، رغم حكمه الديكتاتوري.

أما بوتين، فقد أمضى حتى كتابة هذه السطور – ثمانية آلاف وثمانمئة وأربعة وأربعين يوماً في الحكم.

وكانت حرب ((القرم)) ثم حرب ((أوكرانيا))، هي الداعم الأساسي لشرعية الحكم، تحت شعار ضرورة الوحدة الوطنية أمام مؤامرة وعقوبات الغرب ضد الدولة الروسية.

التاريخ يكرر دروسه، ولكن بأسماء مختلفة!