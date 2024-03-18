لماذا اليمن؟

عندما نعود قليلاً إلى الفترة التي عرفنا فيها كرة القدم، نجد أن اللاعبين اليمنيين لعبوا مع فرقنا في الخمسينيات، فالكرة سبقت غيرها من الرياضات في بلادنا، ويعود السبب إلى السفن التجارية التي كانت تجوب البحار، وساهمت في إدخال اللعبة إلى هنا، في تلك الحقبة الزمنية، من خلال اطلاعي على بعض المصادر، خرجت بمحصلة جيدة، وبمعلومات تخص اللعبة، وتحديداً اللاعبين الأجانب الذين لعبوا مع فرقنا في أواخر الخمسينيات، فقد بدؤوا معنا منذ الصفر، وبذلك سأتناول جزءاً بسيطاً عن اللاعب اليمني الذي مارس كرة القدم، وبالتحديد في المحطة الأولى، بعد أن وصلت فيها اللعبة إلينا أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، والتي شهدت فرقاً قوية، تنافست على عدة بطولات للتحدي، وكانت تشهد لقاءات ساخنة، وما زال الكثيرون يتذكرون هذه الوقائع والأحداث أمام أعينهم، لأنها كانت حسب رواياتهم لي، أياماً جميلة وذكريات لا تنسى، وعندما أركز على الكرة زمان في مدينتنا، التي كانت تشتهر كمركز تجاري منذ القدم على مستوى المنطقة، إضافة إلى رحابة صدر هذه المدينة لكل زائر ومقيم، كما يحدث الآن، ونشاهده على أرض الواقع، كانت دبي الخير قبل أكثر من 50 سنة، تتمتع بالصفات نفسها، وواصل الوافدون إليها جلب العديد من الخبرات.

ومن بين الخبرات، لاعبون في كرة القدم، ساهموا بدرجة كبيرة في نشرها، وخلق جو التحدي والتنافس، من لاعبي أبناء اليمن الذين يتذكرهم رعيلنا الأول، والذين لعبوا مع فرق الوحدة والشباب بمنطقة ديرة، قبل اندماجهما ليصبحا الأهلي الحالي، والأهلي ببر دبي سابقاً، الذي تحول إلى النصر حالياً، والنهضة والشرق الأوسط والأصدقاء الأحد عشر، وهي فرقنا في تلك الفترة، وكانوا يلعبون مع فرقنا قبل أكثر من 50 سنة، فقد كانت هذه المرحلة هي بداية الانطلاقة للعبة، فلم تكن هناك قيود على التسجيل، والعدد مفتوح للعب مع الفرق الصغيرة، والتي لعبت دوراً كبيراً بعد دمج هذه الفرق في ما بينها، لتتحول الفرق إلى أندية! فلماذا نكتب عن اليمن، لأنها ذات تاريخ حافل كروياً، لا بد لجيلنا اليوم أن يتعرف إلى هذا التاريخ، قبل مواجهتي المنتخبين المقبلتين.. والله من وراء القصد