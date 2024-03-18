كيف تغيرت ذائقة الناس؟

ما الذي يجعل الناس تحب عملاً فنياً أو أدبياً بعينه دون غيره من الأعمال، خاصة وأن ما تضخه المطابع وتنتجه شركات الإنتاج الدرامي والسينمائي كثير جداً وبما لا يقاس؟

إن الجمهور في نهاية الأمر لا يُقبل على كل شيء، إنما يتعلق بكتب معينة، وتستهويه روايات محددة، ويعجب بأفلام ذات مواصفات قيمة وممثلين معينين، ودعوني استدرك هنا فيما يتعلق بنوعية الجمهور، فأنا لا أعني الأطفال والمراهقين، لأن هؤلاء فئة لها تصنيفها الخاص، الذي لا يدخل في حسابات التقييم الجماهيرية لاعتبارات معروفة!

أظن أن الجمهور في كل زمان ومكان لديه تفضيلاته وكل شركات الإنتاج تغازل تلك التفضيلات أو الاحتياجات عبر الأعمال التي تعزف على أوتار محددة، كان ذلك منذ اخترع التلفزيون واخترع ما عرف بمسلسلات الصباح التلفزيونية الأمريكية التي قدمت منذ أكثر من 70 عاماً لجمهور النساء وربات المنازل لشغل أوقاتهن وحتى اليوم، إلا أن الفرق يكمن في تطور وعي واحتياجات هذا الجمهور، فما كانت تفضله المرأة التي لم تكن تعمل وتقضي وقتها في الثرثرة والتسوق واحتساء القهوة مع صديقاتها، يختلف عما أصبحت تفضله المرأة التي تعلمت وقرأت وتطور كل شيء حولها وخرجت للعمل والحياة.. ومثل المرأة الرجل والطفل والشاب والمراهق.

إن تطور الوعي الفردي والجمعي في المجتمعات كلها، يفرض على مقدمي الخدمات ورسائل الفن والإعلام كما فرض على مقدمي البضائع والسلع، أن يراعوا ذوق وذائقة واحتياجات وثقافة الجمهور، وأن لا يتعاملوا معه باعتباره ذلك الجمهور الساذج أو قليل المعرفة أو عديم التجارب! خاصة وقد تغير كل ما يحيط بنا في الحياة، وامتلك الإنسان القدرة والحق في فحص المعروض أمامه، وإبداء رأيه فيه وبصوت عالٍ عبر صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي، كما له الحق في أن يقبل الكتاب والرواية والمسلسل والفيلم والمحاضرة والندوة والمشروع الثقافي وغير الثقافي، أو أن يرفض كل هذا لأنه لا يلبي احتياجاته أو لا يتفق مع مستوى عقله وثقافته، كل هذا يجب أن يوضع في الحسبان لدى صانع ومنتج الثقافة والفن والإعلام الجماهيري قبل أن يقدمه للناس.