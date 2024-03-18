هكذا هم قادتنا

عندما ترى شيخك، كبير القوم، القائد ورئيس الدولة، يجلس في فناء الجامع مع الصائمين العابدين عند الإفطار، ومعه أبناؤه وأحفاده وإخوته، يكسر صيامه بفردة تمر وشربة ماء، من نفس العلبة التي تقدم لآلاف المصلين الذين يتوافدون يومياً في رمضان ليفطروا في رحاب بقعة طيبة تحمل اسم الأب الراحل المؤسس والرمز الذي لا يغيب عن الذاكرة، ويحتضنه ثراها، هنا تقف متأملاً هذه المدرسة العظيمة التي ولدت في الصحراء، فأثمرت لتفردها منهاجاً قل أن يراه غيرك في أحلامه قبل يقظته.

في كل يوم، وفي كل ساعة، وكل خطوة، نتعلم درساً من دروس القيادة، ونتذكر البدايات، فهذا الذي ترونه أمامكم لم ينجزه حاكم، حدوده قصره، وناسه من يدخلون مجلسه، يرى بعين الآخرين ويسمع بآذانهم، ويتخذ قراراته بناءً على أقوالهم، بل شيخ كان في صباه يحلم، وفي شبابه يرسم أمانيه على الرمال، وفي اللحظة الفارقة يحول كل ذلك إلى واقع، ذلك كان زايد، طيب الله ثراه، من كان محمد، حفظه الله، يقف أمام ضريحه بالأمس، قارئاً الفاتحة، وطالباً له الرحمة، وشاكراً له إنجازه المحفور في صفحات تاريخ يرويها بفخر واعتزاز، زايد الذي كنا نراه خالعاً نعليه، يمشي فوق رمال شاطئ عاصمته، ناظراً إلى الأفق البعيد، متحدثاً عن حماية المدينة وكسر حدة أمواج البحر، وهو من خاض في مياه سد الشويب الترابي المنهار موجهاً الجرافات لإصلاح الضرر، ومن زرع في كل ناحية شجرة رعاها حتى كبرت وتكاثرت، زايد الذي يمشي في الصحراء فيرى حاضرة تنبت في المستقبل القريب، فإذا بالعقد تكتمل حباته، مدن وبلدات تتلألأ بين التلال معلنة عن مجتمعات جديدة.

تذكرت ((زايد)) عندما شاهدت ((محمد)) في جامع زايد الكبير، في يوم جمعة بمنتصف عقد السبعينيات، ونحن نستمع إلى خطبة الإمام، فإذا بالحضور يرون ((زايد)) بينهم فيهمون بالوقوف وإفساح الطريق، فيشير بيده للجميع بأن يجلسوا في أماكنهم، وجلس بتواضع ووجه بشوش بين اثنين من الناس، وقد تكرر المشهد، نفس المشهد، وعدت إلى الوراء خمسين عاماً، نفس الروح، ونفس النقاء، إرث ينتقل من الأصل إلى النسل، فهذه مدرسة، سهلة دروسها، وكبيرة العبر التي نعتبر بها، من أفعال قادة لا يقطع السلطان حبال المودة بينهم وبين الناس.