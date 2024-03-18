اختراق 34 مليون حساب ألعاب وبرنامج ذكاء اصطناعي في 3 سنوات

اكتشف خبراء ((كاسبرسكي)) كميات مذهلة من بيانات تسجيل الدخول المسروقة أثناء إجرائهم تحليلاً في ضوء المؤتمر العالمي للجوال 2024. عند التحقيق في أسواق الإنترنت المظلم لبيانات تسجيل الدخول المسروقة من مواقع الذكاء الاصطناعي والألعاب الشهيرة، وجد متخصصو الأمن السيبراني، أنه على مدى 3 سنوات مضت، اخترقت بيانات تسجيل الدخول لـ34,000,000 من مستخدمي Roblox (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر برمجيات خبيثة، وجرى تسريب هذه البيانات على الويب المظلم. وفي عام 2023، زاد عدد بيانات الاعتماد المسروقة لمستخدمي ChatGPT بمقدار 33 ضعفاً مقارنة بعام 2022، حيث تم نشر 664,000 سجل مع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الإنترنت المظلم.

ويتم اختراق سجلات تسجيل الدخول لمختلف خدمات الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور، والترجمة، وضبط النص، وروبوتات المحادثة، وحتى مولدات الصوت، بسبب شعبيتها المتزايدة. على سبيل المثال، على مدار السنوات الثلاث الماضية، اخترق ما يقرب من 1,160,000 من سجلات تسجيل الدخول إلى التطبيقات (أسماء المستخدمين وكلمات المرور) لأداة تصميم الرسوميات عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي ((Canva)) ببرمجيات خبيثة لسرقة البيانات. كما أظهرت بيانات كاسبرسكي أن بيانات الاعتماد هذه ظهرت على منتديات الإنترنت المظلم وقنوات تطبيق Telegram المريبة. وبالنسبة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المشهور الآخر، Grammarly، تمت سرقة حوالي 839,000 من سجلات تسجيل دخول المستخدمين بين عامي 2021 و2023.

كما شهدت واحدة من أشهر شركات الذكاء الاصطناعي، OpenAI، تسريب سجلات تسجيل دخول المستخدمين نتيجة لأنشطة برمجيات سرقة المعلومات، حيث جرى اختراق 688,000 من بيانات اعتماد ChatGPT بين عامي 2021 و2023 وتم العثور عليها في قنوات مريبة. كما يجدر بالذكر أنه في العام الأخير الذي شهد اعتماد روبوتات المحادثة على نطاق واسع، ارتفع عدد أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي جرى تسريبها بنحو 33 مرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 664,000 سجل.

وبين عامي 2021 و2023، تم اختراق ما يقرب من 34,000,000 من بيانات اعتماد Roblox ونشرها على الإنترنت المظلم، مما حول اللعبة إلى هدف مثمر للغاية للمجرمين السيبرانيين الذين يستخدمون البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات. ومما يثير القلق، أن عدد الحسابات المخترقة لهذه اللعبة الشعبية للأطفال يتزايد تدريجياً كل عام. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع هذا الرقم بنسبة 231%، من حوالي 4,700,000 في عام 2021، إلى 15,500,000 في عام 2023. بشكل عام، ارتفع متوسط عدد الحسابات المخترقة في مجموعة من 11 منصة أو ألعاب عشوائية أخرى (مثل Twitch وElectronic Arts وSony PlayStation وSteam وغيرها، بنسبة 112% منذ عام 2021.