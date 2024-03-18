«أبل» تتوصل لتسوية بـ 490 مليون دولار بسبب توقعاتها المستقبلية

وافقت شركة ((أبل)) على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية، اتهمت الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، بتضليل المستثمرين عام 2018، بعد أن بالغ في حجم الطلب على هاتف ((آيفون)) بالصين.

وادعى المستثمرون أن مبالغة كوك في الطلب الصيني على منتجات ((أبل))، جاءت خلال مكالمة تتعلق بالأرباح في نوفمبر 2018، لينخفض سهم الشركة لاحقاً في يناير 2019، بنحو 10%، بعد إعلان ((أبل)) أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها يصل إلى نحو 9 مليارات دولار. ولا تزال التسوية تتطلب موافقة القاضي الفيدرالي المشرف على القضية بولاية كاليفورنيا. ورفضت ((أبل)) التعليق، إلا أنها نفت انتهاك قانون الأوراق المالية الأمريكي. ووفقاً لبيانات من خدمات المساهمين المؤسسيين المملوكة لشركة البورصة الألمانية، فإن هذه أكبر تسوية في دعوى بالاحتيال في الأوراق المالية ضد ((أبل)).

وقاد عملية التقاضي في دعوى الأوراق المالية، مجلس مقاطعة نورفولك بالمملكة المتحدة. والتي جاءت بعد تحذير نادر وغير متوقع أصدرته ((أبل))، حول مبيعاتها في الصين بشهر يناير 2019. كان الإعلان الأول من نوعه في 16 عاماً، الذي أصدرته ((أبل))، متوقعة تراجع الإيرادات، ما أدى لانخفاض أسهمها.

آنذاك، كان النمو الاقتصادي الصيني يتباطأ، وسط حرب تجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزعم المستثمرون الذين رفعوا الدعوى ضد ((أبل))، أن كوك قلل من أهمية المخاوف بشأن الصين، مستشهداً بربع ((قوي)) مؤخراً في هذه المنطقة. وزعموا أيضاً أنه في المكالمة نفسها بالغ في تقدير نجاح طرازات ((آيفون)) الجديدة، فقط ليبدأ في خفض الإنتاج بعد أيام.

وتسلط التسوية الضوء على المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات عند إصدار توقعاتها بشأن إيراداتها المستقبلية. ومنذ جائحة كوفيد 19، لم تقدم شركة ((أبل)) توقعات رسمية بشأن أرباحها الفصلية، وقد أثار نهجها العام في الإفصاحات بعض الانتقادات، بسبب الافتقار إلى الشفافية مع المستثمرين. وفي الشهر الماضي، أيد اثنان من أكبر المساهمين في شركة أبل، اقتراحاً يطالبها بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الناشئة عنه. وفشل هذا التحرك في المرور.

وقال نيكولاس روديلي من ((سي إف آر إيه)) للأبحاث ((لدى أبل نمط متزايد من الإفصاحات غير الشفافة، ونحن نصنفها الأسوأ في فئتها بين منصات التكنولوجيا الرئيسة، من حيث جودة الإفصاح))، في إشارة إلى قرار ((أبل)) بالتوقف عن الكشف عن مبيعات ((أيفون)) عام 2018.

وقال جين مونستر، من شركة ((ديبووتر)) لإدارة الأصول، إنه فوجئ بقرار ((أبل)) بتسوية القضية، نظراً لأن الشركات عادة ما تقدم تعليقات وتوقعات على اتجاهات السوق.

وتابع أن مثل هذه الدعاوى تعمل بمثابة مثبط لشركات مثل ((أبل)) عن تقديم توقعاتها بشأن اتجاهات السوق، أعتقد في نهاية المطاف، أن ذلك يمثل فوزاً لعدد صغير من المستثمرين وخسارة للسوق بكاملها.

وتأتي التسوية في الوقت الذي تواجه فيه ((أبل)) مرة أخرى حالة من عدم اليقين، بشأن مبيعات ((أيفون)) في الصين، وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد المنافسة على الهواتف الذكية من هواوي.

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