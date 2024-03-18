بيونغ يانغ تستقبل زيارة بلينكن إلى سيئول بعدة صواريخ

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سيئول.

وذكر جيش كوريا الجنوبية أنه ((رصد إطلاق ما يبدو أنها صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى قطعت نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم ((بحر اليابان)).

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: ((نتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان، ونبقى مستعدين للتدخل))، بينما قال خفر السواحل الياباني إن صاروخاً بالستياً كورياً شمالياً سقط في المحيط.

ونددت الولايات المتحدة، أمس، بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ((عمليات الإطلاق هذه، على غرار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية السابقة في السنوات الأخيرة، تنتهك قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي)).

وشدد على أن هذه العمليات ((تهدد جيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي))، مضيفاً: ((نظل ملتزمين بنهج دبلوماسي، وندعو كوريا الشمالية إلى الحوار))، مؤكداً في الوقت ذاته أن ((التزامنا بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية يبقى ثابتاً)).

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية، أمس، في خطوة من المؤكد أنها ستثير التوتر في كوريا الشمالية.

وتأتي الصواريخ الكورية الشمالية في ظل زيارة بلينكن، الذي وصل في وقت سابق إلى سيئول، والتقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

ووفقاً لوسائل إعلام يابانية، تم إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، في حين دان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تجارب الأسلحة ((المتكررة)) من جانب كوريا الشمالية. وقال إن هذه ((السلسلة من الأفعال تهدد سلم وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي. نحن لن نتسامح مع ذلك)).

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي في ((القمة من أجل الديمقراطية))، وقال بلينكن في تصريحات مقتضبة في افتتاح القمة: ((لا يمكن لديمقراطياتنا أن تخدم مصالح قِلة، لكنها يجب أن تشمل الجميع)).

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