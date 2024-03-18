مفاوضات الدوحة: 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل هدنة 42 يوماً

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى التي استؤنفت، الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة ((حماس))، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة بهدنة مدتها 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها: ((يتوقع أعضاء الوفد أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة، لأنها ستجرى بشكل غير مباشر مع حماس وبالتحديد مع قائد الحركة الميداني يحيى السنوار في غزة والمتواري عن الأنظار)).

وأضافت المصادر أن ((العملية ستتم بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة حماس سيستغرق وقتاً ما بين 24 ـ 36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار)). وأردفت: ((تحدث مسؤولون إسرائيليون هنا قبيل مغادرة الفريق الإسرائيلي إلى قطر عن أن الوفد حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لتحريك المفاوضات)).

وعقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً الليلة قبل الماضية، قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات، إذ من المقرر أن يرأسه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، حيث أفادت مصادر بأنه سيعقد ورئيس الوزراء القطري ومسؤولون مصريون لقاءً في الدوحة لبحث الهدنة.

عملية معقدة

ويخشى فريق التفاوض الإسرائيلي أن تتوهم عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن ((الصفقة وشيكة، وهي ليست كذلك))، بحسب ما نقلته صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) عن مصدر إسرائيلي مطلع على المباحثات بهذا الملف. وقال المصدر: ((وجود الوفد في الدوحة لا يؤدي إلا إلى تحريك عملية طويلة ومعقدة.

هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها المفاوضات تفصيلية بشأن الاتفاق، ويجب أن نفهم أن تغيير أي فاصلة أو كلمة ربط أو أية كلمة سيستغرق وقتاً طويلاً جداً)). وأضاف: ((هناك (قيادة لحركة) حماس خارجية في قطر، و(قيادة لحركة) حماس داخلية في الأنفاق (في غزة)، ويستغرق الأمر ما بين 24 و36 ساعة لنقل كل رسالة. والمفاوضات فعلياً ليست مع حماس الخارج، التي لا تملك السلطة ولا القدرة على صنع القرار، وإنما فقط مع السنوار، الذي هو في الأنفاق)).

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن التفويض الممنوح من حكومة بنيامين نتانياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي يتضمن قائمة بما هو مسموح وما هو غير مسموح، وأين يمكن إبداء المرونة وأين لا.

وأضافت أن التفويض ((يجعل من الممكن بالتأكيد بدء المفاوضات، لكن ربما لم نحصل على كل ما أردناه))، مشيرة إلى عدم تلبية كل طلبات فريق التفاوض الإسرائيلي، لكن تم منحهم أموراً مهمة للمضي قدماً في العملية. وأشارت المصادر إلى إلى أن من الممكن بدء المفاوضات رغم أن العملية صعبة ومعقدة. جوهرها هو هدنة لمدة 42 يوماً مقابل إطلاق سراح 40 مختطفاً.

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