الجيش الإسرائيلي يداهم مستشفى الشفاء ويقتل منسّق عمليات الإغاثة

داهمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي بغزة في ساعة مبكرة من صباح أمس، في عملية قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في سقوط قتلى ومصابين وأشعلت حريقاً هائلاً في أحد المباني، فيما طالبت القوات المهاجمة سكان المناطق المحيطة بالمستشفى وسكان حي الرمال بالإخلاء الفوري والتوجه نحو منطقة المواصي في خان يونس عبر شارع الرشيد.

وقال سكّان إنّ دبابات اقتحمت المستشفى من البوابتين الجنوبية والشمالية، بعد توغل أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة عند الفجر في حيي الرمال وتل الهوى. وأفادوا بمعارك ومُسيّرات تطلق النار في الشوارع المحيطة بالمجمع الذي طوقه الجيش. وادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته كانت تنفذ ((عملية دقيقة))، وأنها تعرضت لإطلاق نار عندما دخلت المجمع. وأضاف أنه قتل القائد في الشرطة الفلسطينية فائق المبحوح.

منسق مساعدات

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن المبحوح ((رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي بحركة حماس))، لكن وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في شرطة غزة إن المبحوح هو ((مدير في عمليات الشرطة وكان من مهامه تأمين وصول شاحنات المساعدات)) في القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) عن المصادر قولها إن حريقاً نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، خلال عملية الاقتحام والحصار، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع. وأضافت أن ((قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ، وأطلقت النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين)). وأفادت مصادر محلية باعتقال عشرات المواطنين من داخل المجمع. وقال سكان ووسائل إعلام إن الجيش الإسرائيلي داهم مدرسة قريبة من المستشفى تلجأ إليها عائلات نازحة، واعتقل عدداً من الأشخاص.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن الطيران الحربي قصف عشرات الشقق السكنية في حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الذي يضم كذلك آلاف النازحين. وأضاف أن مئات المواطنين وغالبيتهم أطفال ونساء ومسنون شوهدوا يهربون من بيوتهم باتجاه حيي الزيتون والدرج في وسط مدينة غزة وشرقها بسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف.

وهي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على غزة، ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية في أكبر مستشفيات القطاع. وطلب الجيش الإسرائيلي، من جميع المدنيين الموجودين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة المغادرة فوراً نحو الوسط.

في السياق، عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة إسرائيلية له. وقال على منصة إكس: ((لا ينبغي أن تكون المستشفيات ساحات قتال أبداً. نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة، والذي يعرض الأطقم الصحية والمرضى والمدنيين للخطر)).

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أن 81 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 116 بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة إلى 31726 قتيلاً، و73792 جريحاً، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر. وأضافت أنه في اليوم الـ 164 للحرب المستمرة على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معركة شمالي القطاع، بحسب ما أوردته صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية. وأفاد الجيش بأن الجندي هو الرقيب ماتان فينوجرادوف (20 عاماً)، التابع للكتيبة 932 في ناحال، وهو من القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 593 جندياً، منهم 250 جندياً قتلوا منذ بدء العمليات البرية.

وتحذر منظمات إنسانية عديدة من وضع كارثي في القطاع. وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول إن ((وجود 50 في المئة من كامل السكان عند مستويات كارثية قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق)).

وفي النسخة السابقة من التقرير التي نشرت في ديسمبر، اعتبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة أن المجاعة ((مرجّحة)) بحلول نهاية مايو في شمال القطاع. وقال التقرير الذي نشر أمس ((المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويُتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024)) ما لم يتم القيام بشيء للحؤول دون حصولها.

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